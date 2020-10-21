XX съезд Единой России поставит точку?

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Несогласованность и неопределенность — главный тренд года уже сказался на формате мероприятия.

В ЕР подтвердили, «ковидный» съезд пройдет в два этапа. В том числе, в режиме ограничений и видеоконференций.

Первый этап пройдет, как и ожидалось, в ближайшее время и официально — будет посвящен пандемии, разнообразным итогам работы по укрощению коронакризиса, оценкам и похвалам.

Второй же — несмотря на всех успехи по предотвращению второй волны нерабочих дней, придется провести в мае-июне.

И чтобы уже ни у кого не оставалось надежд на весенние выборы в ГосДуму — напутствия новому поколению депутатов планируется зачитать именно там.

Однако, по словам источника, работа по завершению партийного списка ведется уже сегодня — для этого Андрей Турчак катается по регионам последние месяцы, а сама ЕР проводит открытые и закрытые консультации "для достижения кадрового консенсуса".

Говорят, что кадровый вопрос — хедлайнер повестки уже ближайшего XX съезда.

Ротация состава как никогда актуальна именно в повестке «новой реальности беспрецедентных вызовов».

«В новом цикле ЕР планирует обновить думский состав максимально. Новая Дума изрядно помолодеет. Сейчас аппарат крайне заинтересован перетасовать буксующие группы влияния. Конечно, как всегда, запрос общества на обновление пойдет на службу Системе».

Несколько источников сообщают, что XX съезд коснется и политической карьеры Михаила Мишустина.

«Любое присутствие премьера на съезде скажется положительно на его карьере, статус кризис-менеджера надо развеивать, но разговоры о его повышении до главы партии поспешны и в целом маловероятны, особенно учитывая, что работа премьера оценивается хорошо.

Пока Мишустин еще нужен в правительстве, статус беспартийного за ним сохранится, что вовсе не исключает поддержки политики премьера "новой линией партии".

По словам экспертов, одни только разговоры о назначении Михаила Мишустина главой Единой России сильно бьют по репутации Медведева и делают из него "хромую утку".

«Медведеву прочат очередной закат политической карьеры, что выглядит особенно любопытно в контексте его противостояния с основными акторами. Все лето Медведев рисует образ "доброго волшебника". Предложения о гарантированном доходе и тирады о доступных лекарствах уже вылились в новую коронавирусную должность — главы комиссии по борьбе с вирусами».

Эксперты отмечают разнообразие "партийных линий" парламентских единоросов, Андрея Турчака, Андрея Ярина и Сергея Кириенко. У каждой из сторон свое видение будующего партии, прения должны завершиться как раз на XX съезде.

«Сейчас ЕР разрывается между тремя путями — сохранения статуса-кво, обновления электорального состава победителями различных конкурсов лидеров или просто чисток криминалитета по настоянию силового блока».

Победа "линии Кириенко" может привести к отказу от претензий Медведева-Турчака на конституционное большинство в 2021 году.

И даже сохранение прежней направленности не пройдет незамеченным для старой гвардии — Медведев и Володин рискуют серьезно потерять в активах по итогам XX съезда.

Эксперты отмечают, появление такого числа "хромых уток" само по себе угрожает турбулентностью — противостояние на выборах 2021 года «рискует перерасти в полномасштабную войну всех против всех».

И судя по данным открытого опроса ФОМ, пока о конституционном большинстве речи быть не может — если бы выборы в Думу прошли сейчас, ЕР собрала бы лишь половину половину мандатов, за ЕР высказались только 30% респондентов, за КПРФ 11%, ЛДПР 10%, СР 5%, за другие партии 14%, остальные воздержались.

«Пока реформаторы лидируют, но даже они атомизируются на большие и малые лагеря.

Необходимость перемен становится очевидной для всех, но многие еще надеятся на прилет черных лебедей из Вашингтона. Пока есть шанс ничего не менять, они будут за него бороться».

Источник: Телеграм-канал