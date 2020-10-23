/Тема дня/

@naivefoxnews - актуально об юге России и Крыме...

Телеграм-каналы становятся главными и самыми оперативными источниками информации. Редакция определила самые интересные ТОП-5 на 22 октября. Рекомендуем. 

@mezyukho - молодежный взгляд на международные и внутренние процессы.

@GosSovet - аналитика известного политтехнолога.
@anapanovosti - новый информационный.
@gre4ark - городская жизнь, интересный опыт, находки, история.
@persimmoncrimea - критический взгляд на крымскую действительность, но без перебора.
@AndrewGusyI - авторский канал, личное мнение.
Будем регулярно давать свои рекомендации. Ждем и Ваших предложений, дорогие читатели!
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Категория: Новости / Тема дня

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