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РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

?Уровень одобрения деятельности:  c 12 по 18 октября.
Президент РФ – 62,5%
Председатель Правительства – 42,4%
Правительство России – 36,5%
?Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …? (закрытый вопрос).  С 12 по 18 октября.
Владимир Путин – 67,7%
Михаил Мишустин – 53,4%
Владимир Жириновский – 32,2%
Геннадий Зюганов – 27,1%
Сергей Миронов – 27,2%
?Электоральный рейтинг партий: c 12 по 18 октября.
«Единая Россия» – 31,8% 
КПРФ – 13,1%
ЛДПР – 11,4% 
«Справедливая Россия» – 6,8%

Источник: ВЦИОМ

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