РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

/Тема дня/

?Уровень одобрения деятельности: c 12 по 18 октября.

Президент РФ – 62,5%

Председатель Правительства – 42,4%

Правительство России – 36,5%

?Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …? (закрытый вопрос). С 12 по 18 октября.

Владимир Путин – 67,7%

Михаил Мишустин – 53,4%

Владимир Жириновский – 32,2%

Геннадий Зюганов – 27,1%

Сергей Миронов – 27,2%

?Электоральный рейтинг партий: c 12 по 18 октября.

«Единая Россия» – 31,8%

КПРФ – 13,1%

ЛДПР – 11,4%

«Справедливая Россия» – 6,8%

Источник: ВЦИОМ