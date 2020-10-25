/Тема дня/
РЕЙТИНГИ ДОВЕРИЯ ПОЛИТИКАМ, ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
?Уровень одобрения деятельности: c 12 по 18 октября.
Президент РФ – 62,5%
Председатель Правительства – 42,4%
Правительство России – 36,5%
?Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …? (закрытый вопрос). С 12 по 18 октября.
Владимир Путин – 67,7%
Михаил Мишустин – 53,4%
Владимир Жириновский – 32,2%
Геннадий Зюганов – 27,1%
Сергей Миронов – 27,2%
?Электоральный рейтинг партий: c 12 по 18 октября.
«Единая Россия» – 31,8%
КПРФ – 13,1%
ЛДПР – 11,4%
«Справедливая Россия» – 6,8%
Источник: ВЦИОМ