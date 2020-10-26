Мысли вслух - итоги недели

/Тема дня/

1. Хабиб вернул всем нам позитивные эмоции от спортивных побед россиян, тем более, что во втором раунде удалось фактически задушить американца! О не любви к ним свои исследования на днях опубликовал ВЦИОМ...

2. Арбитражный суд принял ряд важный решений в рамках процедуры банкротства ООО "КЖС" (Новороссийск), в том числе о продолжении работы конкурсного управляющего. Впрочем, специалисты администрации вновь инициируют жалобы вместо взаимодействия. Подробности готовим к опубликованию...

3. Знаковым стал приезд Губернатора Кубани в Геленджик. Проблем накопилось, нужны комплексные решения. А позиции Алексея Богодистова укрепились...

4. Оживились большие и малые партии в предвыборной суете, хотя вроде и рановато. Идёт делёж "Родины", составляются первые списки кандидатов для дискуссии, заявляются желающие оказаться в них первыми...

5. Вышел из отпуска глава МО город Новороссийск, хотя некоторые застройщики и не только сомневались...

6. Телефонный разговор Помпео с Лукашенко. Удивил. Может всё-таки там заявили США свой ультиматум в канун воскресенья?..

7. В Армении заговорили о возможности присоединения к России, но мира так и нет. Все попытки стать посредниками у мировых лидеров не дали результат...

8. Коллапс устроенный вечером и ночью в пятницу и субботу на федеральной трассе Краснодар-Новороссийск без предупреждения автоперевозчиков и автолюбителей стал подарком от власти к профессиональному празднику - дню автомобилиста России...

Андрей Хромов

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