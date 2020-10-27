День бабушек и дедушек в России встретим достойно

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28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, достойно дополняющий череду семейных праздников.

Славные традиции празднования уже имеет День матери, вслед за которым вошли в календарь российских праздников (хотя и неофициально) День отца, День братьев и сестёр День дочери и День сыновей. А день 28 октября посвящён ещё двум членам семьи – людям, занимающим в ней особое место – бабушкам и дедушкам.

В разных странах этот праздник отмечают в разные дни, чёткой международной привязки к определённой дате нет, хотя отмечают его везде схожим образом: поздравляя бабушек и дедушек в семейном кругу.