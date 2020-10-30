Компания «Кубаньжилстрой» начала подготовку к возобновлению завершения строительства корпуса № 1 в ЖК «Суджук Кале» Новороссийск

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В целях безусловного выполенния обязательств перед клиентами участниками долевого строительства, ООО «Кубаньжилстрой» приступило к подготовке возобновления завершения строительства корпуса № 1 ЖК «Суджук-Кале» в поселке Алексино города Новороссийска.

29 октября в администрацию города-героя подано заявление на продление разрешение на строительство «вх. № 02.03.-1.4- 6840/20».

Завершение работ будет осуществлено организацией самостоятельно, с использованием привлеченных инвестиционных ресурсов.

Ранее указанный корпус планировался к дострою и завершению компанией ООО СЗ «Акстрой». Однако данный соинвестор не исполнил принимаемых на себя обязательств.(от ред.: в течении трех лет)

О дальнейших шагах по развертыванию строительства на указанном корпусе № 1 ЖК «Суджук-Кале», а также других объектов ООО «Кубаньжилстрой» компания будет информировать на своем сайте, а также в сети инстаграм по адресу kubgs_nvr.

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item546