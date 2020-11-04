На Кубани отмечают День народного единства

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Жители и гости Краснодарского края вместе со всей страной празднуют День народного единства. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и продлённый режим повышенной готовности, в регионе запланирован целый ряд праздничных мероприятий.

Главные темы: единство российского народа, сохранение традиций и этноса страны, развитие межрелигиозного согласия в регионе и развитие гражданского общества. Это мультимедийные выставки «Память поколений», «Фронтовой портрет», презентации, флэшмобы, и видеоэкскурсии, обращения известных художников, актёров, общественных деятелей. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением норм и эпидемиологической безопасности в режиме «онлайн» и «офлайн».

Так в городе-герое Новороссийск все желающие смогут принять участие в онлайн-флешмобе «Искусство объединяет». Для этого надо прочитать стихи на родном языке, станцевать традиционный танец или спеть песню о России, главное выступление завершить фразой «Кубань-наш общий дом» и записать на видео. Также в режиме «онлайн» пройдёт конкурс «Кухни мира на Кубани» и фотовыставка «Кубань – территория единства».

С праздником всех жителей и гостей региона поздравил депутат Государственной Думы от Краснодарского края Владимир Синяговский:

— Уважаемые друзья! Дорогие земляки! День народного единства — важнейший государственный праздник. Дань уважения славному прошлому нашего Отечества.Символ веры в его завтрашний день.

Общие цели не раз объединяли многонациональный народ России. Давали ему силы для защиты от врагов, помогали преодолевать трудности, помогали преумножать духовное и материальное богатство страны, воспитывать детей и внуков в славных традициях нашего Отечества!

Будущее нашей страны, ее достояние создаются каждым ее жителем, и Кубань вносит достойный вклад в это общее дело. Дорогие земляки, я хочу поздравить всех вас с этим знаменательным днем! Желаю всем кубанским семьям счастья, любви, достатка и, самое главное, конечно, здоровья! Пусть ничто не омрачит ясного неба и прекрасного настроения! Мира и Добра!

Источник: http://gosnovosti.com/2020/11/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b5%d0%b4%d0%b8/