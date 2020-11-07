Так отопление в Новороссийске будет?

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Посмотрим для начала на календарь - 7 ноября! А в Новороссийске часть многоквартирных жилых домов остаются без теплых батарей. Жители домов 29, 31, 39, 41 по проспекту Ленина устали стучаться во все инстанции от службы "Безопасный город" до оперативного дежурного администрации. Дома по улице Куникова возле 19 школы 6 ноября вечером тоже были без тепла.

Внятного ответа о проблемах ни кто не давал. Сейчас старшим домов пояснили в администрации города, что котельная обслуживающая эти дома не получает газ. "Межрегионгаз", якобы, не начал поставку газа в некоторые котельные в связи с долгами компании АТЭК перед газовиками.

В свою очередь АТЭК не дополучил огромную сумму(500 млн рублей) за поставленное тепло от управляющих компаний Новороссийска.

Напомним, что наши коллеги из "Наша газета" еще 30 сентября предупреждали об этой проблеме общественность и власти.

(ngnovoros.ru/posts/otopleniya-ne-budet-upravlyayuschie-kompanii-novorossiyska-zadolzhali-teplovikam-pochti-500-millionov-rubley)

А люди ждут тепло, а не бравые отчеты о готовности к отопительному сезону.

17 котельных так и не подключены к газу. Вопрос не решен. В соцсетях заместителей главы администрации сообщается о том, что дано задание АТЭК решить вопрос до 10 ноября.

А вот телеграм-канал Губернатора Кубани утверждает, что срок дан до конца недели. И решить все проблемы надо, перейдя на круглосуточную работу без выходных и перерывов. Кстати, по информации с краевого совещания в Новороссийске без тепла есть социальные учреждения.