Итоги работы кинологической службы ЮТУ за 9 месяцев 2020 года

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В кинологических подразделениях ЮТУ проходит службу 199 должностных лиц и более 140 служебных собак.

Все служебные собаки отличаются выносливостью, умением быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям службы. Подавляющее количество собак подготовлены на поиск наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, табака и табачных изделий. В основном на службе преобладают такие породы как лабрадоры - ретриверы и немецкие овчарки, однако имеются спаниели и бельгийские овчарки.

По итогам 9 месяцев 2020 года в результате привлечения специалистов-кинологов со служебными собаками к участию в таможенном контроле, оперативно-розыскных мероприятиях и совместных мероприятиях с другими правоохранительными органами в 841 случае обнаружено и изъято: более 17,9 кг наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ (340 фактов), 13 ед. оружия, 780 шт. боеприпасов, 410 г. взрывчатых веществ (28 фактов), более 18 тысяч блоков сигарет и более 162,1 кг табачных изделий и сырья (438 фактов), 86 485 долларов США, 29 213 евро, более 5 млн рублей (35 фактов). Возбуждено 837 дел об административных правонарушениях.

Александра Волуйская

Пресс-секретарь Южной оперативной таможни