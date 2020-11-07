Выборы в США: Байден в Твиттере объявил о победе...

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В 4 часа утра по московскому времени Байден сделает обращение к нации.

Байден избран 46-м президентом США, следует из расчетов AP, CNN, Fox и NBC. Они дают ему от 273 до 290 голосов выборщиков (для победы нужно 270).

Трамп напоминает, что голоса еще не сертифицированы, во многих штатах подсчет продолжается, имели место многочисленные нарушения - и он не успокоится, пока не добьется честного подсчета. Грозит судами.

Байден и Харрис открыто объявили о своей победе. Лидеры и политики разных стран уже начали их поздравлять, среди первых - премьер Канады и мэры Лондона и Парижа.

Премьер Канады поздравил Байдена с победой.

Мэр Лондона поздравил Байдена с победой.

МИД Германии выступает осторожнее - приветствовал "ясные цифры" по итогам выборов в США, выразил готовность к сотрудничеству со "следующим правительством" в Вашингтоне.

Мэр Парижа поздравила Байдена с победой.

Премьер Бельгии поздравил Байдена с избранием

Премьер Греции поздравил Байдена с победой .

Премьер Британии первым из лидеров "ядерной пятерки" поздравил Байдена с избранием.

Глава британского МИД заявил, что - хотя подведение итогов еще продолжается - победа Байдена очевидна.

Второй лидер "ядерной пятерки" Макрон поздравил Байдена.

Байдена поздравил спикер Европарламента.

Меркель поздравила Байдена.

Источник: РИА Новости