Как обманывают участников госзакупок

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Компании, маскирующиеся под дочернее предприятие государственного заказчика (как правило государственной корпорации), путем установления контакта с потенциальным поставщиком предлагают предпринимателям принять участие в закрытой процедуре по 223-ФЗ РФ.

- Как правило, такое предложение не вызывает подозрений, так как заказчик может его запрашивать, — обозначил проблему куратор проекта, член совета Новосибирского реготделения «Опоры России» Алексей Малеев на круглом столе, в котором приняли участие представители городского управления МВД.

В процессе подготовки к участию в закупке специалисты поставщика начинают изучение «Положения о закупке», полученного от «представителя заказчика».

Напомним, «Положение о закупке» является основным документом проведения конкурентной процедуры по 223-ФЗ, поэтому перечисленные в нем позиции являются обязательными к предоставлению и исполнению со стороны всех участников торгов.

— В список обязательных включается предоставление некого сертификата, и поставщик попадает в подготовленную злоумышленником схему. Он начинает искать организации, выдающие нужный сертификат, считая, что сам выбирает компанию-агента. Псевдозаказчик в этот процесс не вмешивается. После перечисления денежных средств за оформление сертификата связь с представителем заказчика теряется, — комментирует Алексей Малеев. — Естественно, ни в какой закрытой процедуре поставщик, оформивший сертификат, не побеждает.

Задача злоумышленников сводится к элементарному созданию условий для приобретения поставщиком сертификата. Как правило, в результате такого мошенничества поставщик теряет около 40 тысяч рублей. Статистика преступлений сейчас формируется.

— Материальный ущерб, причиненный предпринимателям, — это еще не вся проблема данного процесса. У кого-то из представителей бизнеса может сложиться негативное представление о конкурентных процедурах, а в данном случае существует уже нанесение урона репутации государственных закупок, — заявляет Малеев. — Многие поставщики даже не понимают, что были обмануты в этой ситуации, поэтому не только не обращаются в правоохранительные органы, но и не распространяются об этом в бизнес-среде.

Для изучения этого вида мошенничества в реготделении «Опоры России» организована рабочая группа, которая будет взаимодействовать с представителями правоохранительных органов. По итогам круглого стола дана правовая оценка действиям всех участников процесса, а также определен порядок взаимодействия рабочей группы и сотрудников управления МВД по городу Новосибирску.

Источник: infopro54.ru