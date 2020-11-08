КЖС возвращается в ЖК "Суджук-Кале"

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ООО «Кубаньжилстрой» информирует о получении продления разрешения на строительство корпуса 1 (ЖК «Суджук-Кале») в пос. Алексино, город Новороссийск.

Приказом №149 от 05.11.2020г. управление архитектуры и градостроительства администрации МО г. Новороссийск, продлило ООО «Кубаньжилстрой» разрешение на строительство корп. 1 (ЖК «Суджук-Кале») № 23308000-1412-13.

Указанное продление запрашивалось ООО «Кубаньжилстрой» в рамках работы по возобновлению завершения строительства своих объектов. В настоящее время созданная Комиссия по расконсервации объекта, приступила к работе. В состав рабочей группы привлечены специалисты специализированной экспертной организации. В ближайшее время планируется подписание договора генерального подряда и начало мобилизационных мероприятий по выходу строителей на объект.

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item551