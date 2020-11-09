МУЖЧИН В РОССИИ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

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Традиционно во всем мире в первую субботу ноября празднуется Всемирный день мужчин. В этом году отмечать его будут больше представителей сильного пола: по прогнозам Росстата, в России ожидается прирост в 300 тысяч мужчин.

Узнать точно, как растет численность мальчиков и мужчин, мы сможем по итогам Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года.

Новая дата во всемирном календаре праздников появилась не так давно: Всемирный день мужчин (Men's World Day) был учрежден 20 лет назад, в 2000 году. Что самое интересное, соавторами праздника стали Михаил Горбачев, бывший президент СССР, избранный теперь уже президентом праздника, а также магистрат Вены и руководство венского отделения ООН. Всемирный день мужчин отмечается в первую субботу ноября, то есть в нынешнем году он выпадает на седьмое число.

Сколько же мужчин в России будут отмечать этот праздник? По данным Росстата, на начало 2020 года население России составило 146,7 млн человек, из них 68,1 млн — мужчины и 78,6 млн — женщины. К 2031 году, согласно высокому варианту прогноза, ожидается рост количества мужчин до 69,9 млн, что должно сдвинуть в положительную сторону соотношение полов. Если на начало 2020 года на 1000 мужчин приходилось 1154 женщины, то к 2031 году, согласно высокому варианту прогноза, разрыв может сократиться до 1125 женщин на 1000 мужчин. Это говорит о постепенном увеличении численности мужчин и продолжительности их жизни.

Ретроспективная выборка данных, исходящая из всеобщих переписей населения за более чем 120 лет, показывает ключевое влияние важных исторических событий на изменение численности мужчин.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи прошла в 1897 году, численность мужчин тогда составила 62,5 млн. Следующая перепись была проведена в 1920 году, но она не признается специалистами всеобщей, так как проводилась без учета нескольких регионов, где на тот момент велись военные действия.

В период существования СССР переписи населения наглядно демонстрируют влияние голода 30-х годов и Великой Отечественной войны на численность мужчин в РСФСР:

первая Всесоюзная перепись населения 1926 года — 44 млн мужчин;

Всесоюзная перепись 1937 года — 49,8 млн. Ее итоги были засекречены руководством страны, указанная цифра — предварительный результат, опубликованный в конце ХХ века;

Всесоюзная перепись 1939 года — 51,1 млн мужчин;

Всесоюзная перепись 1959 года — 52,2 млн;

Всесоюзная перепись 1970 года — 59,1 млн;

Всесоюзная перепись 1979 года — 63,2 млн;

Всесоюзная перепись 1989 года — 68,7 млн.

Переписи населения Российской Федерации показывают другой исторический срез — развал Советского Союза и отсоединение республик:

Всероссийская перепись 2002 года — 67,6 млн мужчин;

Всероссийская перепись 2010 года — 66,1 млн.

Данные на начало 2020 года, указанные выше, демонстрируют положительную динамику изменения численности мужчин в России. А уже в 2021 году мы более точно узнаем, как изменилась численность мужчин в России, ведь тогда будут получены предварительные итоги новой Всероссийской переписи населения. Она уже стартовала в труднодоступных местах нашей страны, но основной, всероссийский этап пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Источник: Медиаофис Всероссийской переписи населения