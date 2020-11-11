Вениамин Кондратьев занял 16-е место в рейтинге глав регионов сервиса измерения репутации

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Авторы уточняют, в расчёт брали не количество (упоминаний), а качество. То есть Кондратьев попал не в двадцатку самых упоминаемых, а в двадцатку тех, чья репутация оценивается положительно.

Что сказать, результат неплохой. И заслуженный.

Глава Краснодарского края не исчез с радаров после переизбрания. Работа губернатора до выборов, во время избирательной кампании и сейчас неизменна, многие его поддерживают. Отсюда 16-ая строчка из 85.

Источник: Телеграм-канал