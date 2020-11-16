Строительство очистных сооружений Геленджика за 4,3 млрд рублей повторяет судьбу очистных “Южные” в Севастополе

/Тема дня/

“Концессии водоснабжения-Геленджик” выбрали подрядчиком ООО “Современные системы реновации”, вчера рассказывали о работе ССР в Крыму. Проблема, которую власти Краснодарского края стараются не замечать – практически аналогичные проектные решения КОС “Южные” в Севастополе и в Геленджике.

Основным лейтмотивом которых стало не столько воровство бюджетных средств, а некачественно сделанный проект строительства. Как в Севастополе, так и Геленджике, проектировщик АО “Экос” (Новочеркасск-Москва).

Реализация проекта подразумевает использование фильтров и оборудования, выпускаемых компанией “Экос”. Зачастую это устаревшие, не эффективные и не современные решения.

Например, проектные мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитов для обеззараживания отбросов и осадков, образующихся при очистке сточных вод, от яиц гельминтов в трубопроводы подачи сточных вод в проектируемые установки механической очистки предусматривают ввод препарата “ПУРОЛАТ-БИНГСТИ”. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией результатов научных исследований при Президиуме РАН дала отрицательное экспертное заключение по использованию препарата БИНГСТИ и обратилась в Генеральную Прокуратуру по факту навязывания предприятиям препарата, не отвечающего заявляемым производителем характеристикам.

Авторский контроль за ходом строительства очистных сооружений в Геленджике ведет АО “Экос”, за 1,7 млн рублей. Ранее, в декабре 2019 года, ООО “Эколайн” (Екатеринбург) стало победителем 770 млн тендера по строительству (подготовке к строительству) этих же сооружений.

Уголовные дела против сотрудников Концессий водоснабжения гремят в разных регионах России. В Краснодарском крае дельцы непотопляемые, как и отходы, которые будут сбрасываться по 1 681 метровому коллектору в море на глубине 37,5 м (заявлено проектом).

Правительство России еще в 2018 году выделило 2 млрд руб на строительство в Геленджике, но торги провели только две недели назад. Чем закончится строительство, если вообще закончится, нетрудно спрогнозировать...

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"