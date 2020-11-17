На дне. Чёрное и Азовское становятся всё грязнее

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Азовское и Чёрное моря считаются одними из самых грязных в мире. Экологические изыскания показывают, что концентрация железа в четыре раза превышает мировую норму, а уровень загрязнения нефтепродуктами выше нормативных показателей в 1,2–1,8 раза. Отчасти эксперты объясняют состояние воды сезонными факторами, но главная опасность скрыта на дне морей.

С октября 2020 года Центр мониторинга окружающей среды гидрометцентра Крыма фиксирует повышенный уровень загрязнения сразу в нескольких точках. «В районе Ялтинского залива наблюдался один случай превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по хлорорганическим пестицидам. В районе Керченского пролива зафиксировано пять случаев превышений ПДК по нефтепродуктам», – говорится в документах центра.

По словам начальника центра Татьяны Пилипенко, загрязнения оказались некритичны – 1,2 ПДК в Ялтинском заливе и 2,2 ПДК в водах около Керчи. Причём повышенные показатели в этих местах учёные регистрируют каждый сезон.

– Мы говорим о высоком уровне загрязнения при 40–50 ПДК, а у нас максимум – 2,2, это сезонные колебания. В Керченском проливе загрязнение нефтепродуктами объясняется активным судоходством. Пестициды и удобрения смывает с полей дождём в реку Дерекойка, которая и впадает в Ялтинский залив, – говорит «Октагону» Пилипенко. – Все результаты мониторинга мы отправляем в контролирующие органы.

Мазутная атака с глубины

Всерьёз угрожают Чёрному морю давно затонувшие корабли с ядовитым мазутом на борту, всему виной – глобальное потепление.

– Когда тонет корабль с горючими веществами, они оседают на дне. На большой глубине вода холодная, и нефтепродукты в таких условиях становятся вязкими и тяжёлыми, – рассказывает «Октагону» заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

Но за последние годы вода на дне Чёрного моря сильно прогрелась. Ещё недавно нормой на глубине 50 метров считалась температура в семь-восемь градусов, сейчас приборы фиксируют 15 градусов тепла – в два раза больше.

В 2020 году специалисты Морского гидрофизического института РАН уже зафиксировали недалеко от посёлка Кача нефтяную плёнку на море толщиной в один микрон и площадью в пять километров.

Потенциальная опасность подводного загрязнения велика. По данным архивных служб, на дне Чёрного моря покоятся около 800 военных, пассажирских и промышленных судов, которые могут стать источниками загрязнения.

По Чёрному морю ежегодно курсируют тысячи судов. По данным Росморречфлота, только через Керченский пролив в год проходит больше 20 тысяч судов, по большей части грузовых. Сразу несколько стран транспортируют по морю углеводороды.

По Чёрному морю экспортируется 21 процент российской нефти, 65 процентов азербайджанских углеводородов и до 70 процентов казахстанского чёрного золота. Но суда периодически терпят крушения – и танкеры не исключение.

В 2007 году во время сильнейшего шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение несколько судов, среди которых был танкер «Волгонефть-139», перевозивший мазут. В результате в Чёрное море вылилось около 7 тысяч тонн серы и до 3 тысяч тонн нефтепродуктов.

– Это была экологическая катастрофа, последствия которой мы наблюдаем до сих пор. Мазутом были загрязнены десятки километров береговой полосы, погибли тысячи птиц и морских обитателей. Ещё два года после катастрофы песок в этом районе был пропитан мазутом, – вспоминает Сергей Станичный.

Год назад в Одесском заливе сел на мель танкер «Делфи» под флагом Молдавии. Концентрация нефтепродуктов в заливе через день после аварии превышала норму в 50 раз. За последние годы в Чёрном море потерпели крушение множество танкеров, это повлекло за собой человеческие жертвы и нанесло непоправимый урон экосистеме.

Грязный привет с побережья

При сравнительно небольшой площади – 422 тысячи квадратных километров – к Чёрному морю имеют доступ семь государств. Все они ведут хозяйственную деятельность в своей акватории, в том числе сливают отходы в море. Кроме того, в Чёрное море впадают три крупные реки: Дунай, Днепр и Днестр, с собой они несут огромное количество химических загрязнителей.

«Гидрологи всегда говорят: “Море начинается с суши”. Чёрное море не исключение. Крупные реки приносят тысячи квадратных кубометров воды с фтором, азотом, тяжёлыми металлами, химическими отходами. И при этом Чёрное и Азовское моря достаточно изолированы, затруднена связь с мировым океаном, загрязнения в своём роде консервируются». - рассказывает Виктор Тарасенко президент Крымской академии наук

Уже сейчас от неблагоприятной экологии Чёрного моря страдают китообразные.

– Ежегодно мы проверяем на токсины ткани черноморских дельфинов, которые выбросились на берег, – рассказывают в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих Крыма «Безмятежное Море». – У некоторых животных в организме концентрация тяжёлых металлов и хлорорганический соединений в десятки, а иногда и в сотни раз превышает норму.

Дельфины Чёрного моря оказались под угрозой истребления

У крымских берегов водятся уникальные виды животных, которые стали визитной карточкой полуострова. Речь, конечно же, о черноморских дельфинах. В последние годы дельфины в Чёрном море стали гибнуть. Учёные-биологи бьют тревогу: если тенденция продолжится, через несколько лет млекопитающие окажутся на грани исчезновения.

По мнению Виктора Тарасенко, спасением моря должны заниматься на государственном уровне все причерноморские государства, объединив усилия в этом направлении. Впрочем, особых иллюзий учёный не питает.

– К сожалению, сейчас на первом плане политическая повестка, экология отходит даже не на второй и не на третий планы, – заключает учёный.

Симферополь

Источник: https://octagon.media/istorii/na_dne_chernoe_i_azovskoe_stanovyatsya_vse_gryaznee_.html