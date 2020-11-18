Мысли вслух о происшедшем. Ноябрь начало

/Тема дня/

- Выборы президента США в начале месяца заставили весь мир считать выборщиков каждого кандидата. Но азарта хватило на два дня...а потом их игры утомили даже биржи и фонды. Все поздравили Байдена с тем, что его объявили президентом СМИ. Все по Задорнову!.. Ждем официальные итоги и вступление в должность 20 января.

- Новороссийск и Дяченко дождались приезда Губернатора. Гортеатр защитили, точечную застройку прекратили, генплан утверждать в городской думе не будут, пока не внесут правки. Да и с водой решение есть! "Поработаем!" Ждем теперь ближайшие недели повторного приезда(из опыта Геленджика)...

- Потери месяца невосполнимые! Жванецкий. Потом Джигарханян. Уходит эпоха. Наверное, пока не понимаем, что жили во времена гения и классика...Читайте. Смотрите. Изучайте.

- Новости от Кубаньжилстрой: новый собственник - группа компаний ПСТ, работа экспертов по оценке состояния объектов ЖК Суджук-кале и Посейдон, выдача разрешения на продолжение строительства корпуса 1 ЖК Суджук-кале, договор с генподрядчиком "Мосэнергострой" и подбор субподрядных организаций. Впереди много работы.

Пока все. Андрей Фонарев