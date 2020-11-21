«Кубаньжилстрой» представляет своего нового владельца и раскрывает планы на будущее

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12 ноября 2020 года основным участником ООО «Кубаньжилстрой» стала инвестиционно-строительная Группа «ПСТ», которая приобрела две организации в составе учредителей Общества.

Основным направлением деятельности Группы «ПСТ» является инвестирование в промышленное и гражданское строительство.

Группа представляет из себя производственное объединение, основными участниками которого является Трест ООО «Мосэнергострой», строительная Компания ООО «УТЗ», а так же ряд иных организаций отрасли. В составе объединения имеются подразделения, выполняющие функции технического заказчика и проектные работы.

Группа Компаний «ПСТ» осуществляет свою деятельность на территории Московкой области, Республики Башкортостан, а также Псковской области, где является Сертифицированным генеральным подрядчиком Администрации региона.

Кроме инвестиционно-строительной деятельности, Группа Компаний «ПСТ» активно участвует в развитии направления строительства и эксплуатации магистральных инженерных коммуникаций, занимает ведущую позицию в сфере ЖКХ г.Уфы.

Средний общий ежемесячный объем выполняемых строительных работ структур Объединения в денежном выражении составляет около 250 млн.рублей в месяц.

Приобретение основной доли владения в ООО «Кубаньжилстрой», является для Группы Компаний «ПСТ» стратегической инвестицией. В планах не только в безусловном порядке завершить все текущие и перспективные проекты на территории города-героя Новороссийска, но и использовать данную девелоперскую компанию в качестве застройщика в других регионах РФ.

Наличие конкурсного производства, ведущегося в ООО «Кубаньжилстрой», никак не повлияло на решение Группы Компаний «ПСТ» о приобретении застройщика, так как все его финансовые показатели, уточненные в рамках проведенного в процедуре финансового анализа, говорят о высоком уровне среднесрочной и долгосрочной ликвидности.

Активов у организации достаточно для выполнения своих обязательств и дальнейшего развития. Это стало основной причиной принятия курса на внешнее управление и дальнейшее финансовое оздоровление.

При восстановлении работы в Новороссийске логотип и название «Кубаньжилстрой» изменены не будут, так как за плечами организации около 200 тыс.кв.м, построенных в городе жилых, коммерческих и социальных объектов.

Главным же является то, что приобретенное ООО «Кубаньжилстрой», несмотря на кризис, через который пришлось пройти организации, не устранилось от выполнения за свой счет обязательств перед людьми и фактически добилось прихода в компанию стратегического инвестора в лице Группы Компаний «ПСТ».

Источник: пресс-служба КЖС