Администрация Новороссийска не разрешает завершить долгострой ЖК "Посейдон"

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Руководитель ООО «Кубаньжилстрой» сообщил об отказе администрации муниципального образования г.Новороссийск в продлении Разрешения на строительство ЖК «Посейдон» (корп.18 мкр.15) в городе-герое Новороссийске.

18 ноября 2020 года получен отказ в продлении выданного ранее «Кубаньжилстрой» разрешения на строительство ЖК «Посейдон» от управление архитектуры и градостроительства за подписью господина Александрова Б.Е.. Причиной отказа в выдаче Разрешения указана ссылка на факт окончания действующего Разрешения в 2018 году.

Документы опубликованы на сайте компании.

"Ранее, в соответствии с действующим законодательством, в 2018 году ООО «Кубаньжилстрой» обращалось в управление архитектуры и градостроительства г.Новороссийск за продлением действовавшего Разрешения, но получило отказ с формулировкой, что застройщиком данного объекта является ООО «Акстрой», которое якобы должно обращаться за Разрешением на строительство данного ЖК. Но это не соответствовало действительности. Данный факт привел к остановке возобновленного на тот момент строительства.