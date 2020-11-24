Михаил Боярский: Единственный выход для РФС — искать нового тренера сборной

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Известный артист Михаил Боярский в интервью «РБ-Спорт» заявил, что сборной России нужен новый главный тренер.

После поражения сборной России от Сербии со счетом 0:5 многие эксперты кивали на игру испанцев и немцев, которую последние проиграли еще более крупно — 0:6.

Однако сегодня стало известно, что в ближайшее время Немецкий футбольный союз проведет собрание, на котором не только обсудят последнюю игру, но и представят план развития команды на ближайшие два года. Мы поинтересовались у Михаила Боярского — почему ничего подобного не делает РФС.

— Эти 0:5, конечно, не выходят из головы, — признается Боярский. — Без Дзюбы это не сборная. Он является «энерджайзером», стимулом к победе, умеет настраивать команду. Так что никаких радужных и оптимистических ожиданий у меня нет.

— Как должны вести себя в этой ситуации РФС и Черчесов?

— Немцы очень правильно поступили. Думаю, нужно сделать то же самое и с нашей сборной. Нужно знать, какие перспективы ожидают нашу команду. Но я думаю, что правильнее переключиться на внутренний чемпионат — там команды плотно идут, и будет интереснее, чем на чемпионате Европы. А вот на международном уровне что бы ни происходило, все равно ничего не изменится.

— Как думаете, есть ли у Черчесова план развития команды на ближайшие два года?

— Нет у него никакого плана и быть не может. Это непредсказуемо вообще, по крайней мере, в нашей стране. И единственный выход для РФС — искать другого тренера.