/Тема дня/

Так ищем способ решения или причину отказа?

ООО «Кубаньжилстрой» информирует участников долевого строительства корп. 18 (мкр. 15) г. Новороссийск об осуществлении повторного обращения в Администрацию города за продлением решения на строительство.

23 ноября 2020 года в администрацию города-героя Новороссийск направлено повторное обращение за продлением разрешения на строительство № Ru 23-308000-1725-2015 от 30/12/2015г. корп.18 в мкр. 15, необходимого для осуществления мероприятий по возобновлению строительства в рамках разработанного плана внешнего управления ООО «Кубаньжилстрой».

Ранее, 06.11.2020 организация уже направляла соответствующее обращение, на которое 18.11.2020 в письме управления архитектуры и градостроительства города был получен отказ в продлении.

Напоминаем, что в августе 2018 года ООО «Кубаньжилстрой» в соответствии с нормативными сроками, установленными законодательством РФ,  также обращалось в администрацию за продлением этого разрешения, на что и тогда был получен необоснованный отказ, что привело к невозможности продолжения строительства.
ООО «Кубаньжилстрой» будет продолжать информирование участников долевого строительства о развитии ситуации.

 

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item570

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Добавить комментарий

Последние новости

Так ищем способ решения или причину отказа?

Идет голосование по переходу на внешнее управление КЖС

Семья из трёх пальм снимет клумбу!

Немножко #СатиркаГоворит...

Время Че для Корсуворова?