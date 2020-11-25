Так ищем способ решения или причину отказа?
ООО «Кубаньжилстрой» информирует участников долевого строительства корп. 18 (мкр. 15) г. Новороссийск об осуществлении повторного обращения в Администрацию города за продлением решения на строительство.
Ранее, 06.11.2020 организация уже направляла соответствующее обращение, на которое 18.11.2020 в письме управления архитектуры и градостроительства города был получен отказ в продлении.
Напоминаем, что в августе 2018 года ООО «Кубаньжилстрой» в соответствии с нормативными сроками, установленными законодательством РФ, также обращалось в администрацию за продлением этого разрешения, на что и тогда был получен необоснованный отказ, что привело к невозможности продолжения строительства.
ООО «Кубаньжилстрой» будет продолжать информирование участников долевого строительства о развитии ситуации.
Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item570