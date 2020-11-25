Так ищем способ решения или причину отказа?

ООО «Кубаньжилстрой» информирует участников долевого строительства корп. 18 (мкр. 15) г. Новороссийск об осуществлении повторного обращения в Администрацию города за продлением решения на строительство.

23 ноября 2020 года в администрацию города-героя Новороссийск направлено повторное обращение за продлением разрешения на строительство № Ru 23-308000-1725-2015 от 30/12/2015г. корп.18 в мкр. 15, необходимого для осуществления мероприятий по возобновлению строительства в рамках разработанного плана внешнего управления ООО «Кубаньжилстрой».

Ранее, 06.11.2020 организация уже направляла соответствующее обращение, на которое 18.11.2020 в письме управления архитектуры и градостроительства города был получен отказ в продлении.

Напоминаем, что в августе 2018 года ООО «Кубаньжилстрой» в соответствии с нормативными сроками, установленными законодательством РФ, также обращалось в администрацию за продлением этого разрешения, на что и тогда был получен необоснованный отказ, что привело к невозможности продолжения строительства.

ООО «Кубаньжилстрой» будет продолжать информирование участников долевого строительства о развитии ситуации.