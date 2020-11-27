ООО «Кубаньжилстрой» отвечает на вопросы кредиторов по плану внешнего управления

/Тема дня/

В соответствии с поступившими от кредиторов участников долевого строительства, ООО «Кубаньжилстрой» дополнительно разъяснят порядок и способы голосования по вопросам заочного собрания выхода из конкурсной процедуры и перехода организации во внешнее управление:



- Скачать комплект бюллетеней для голосования с ресурса Способ 1:- Скачать комплект бюллетеней для голосования с ресурса https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=BBC7DB941AE459E8BD64F091EE7E70C6

Приложить к бюллетеням копию паспорта и при необходимости доверенности. - Направить заполненный комплект бюллетеней по адресу: 620062, Свердловская область, г.Екатеринбург, А/Я 188, почтой России. Способ 2:

- Прибыть в консультационный центр ООО «Кубаньжилстрой» по адресу: пр-т Дзержинского д.234 в рабочие дни с 15:00 до 20:00.

- Получить консультацию по отправке и заполнить бюллетень для голосования.

Отправку документов осуществляют сотрудники консультационного центра.

Услуга бесплатная.

Напоминаем , что прием бюллетеней для голосования , конкурсного управляющего ООО «Кубаньжилстрой» Тимофеева Е.Б. завершит в 10:00 30.11.2020. Бюллетень для голосования участников собрания кредиторов

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item573