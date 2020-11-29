Дмитрий Караваев: К ООО "Кубаньжилстрой" Канаев больше не имеет ни какого отношения

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Новые владельцы ООО "Кубаньжилстрой" провели первую встречу с прессой Новороссийска.

Дмитрий Караваев, будучи представителем московской группы акционеров ПСТ (именно эта группа компаний теперь руководит КЖС), рассказал о причинах приобретения строительной компании, основных целях и задачах бизнеса, о ходе голосования за переход КЖС во внешнее управление.

Голосование идет до 30 ноября. Конкурсным управляющим Еленой Тимофеевой представлен подробный проект плана внешнего управления. Он опубликован на сайте компании.

Основная цель перехода - достроить все проблемные дома КЖС, вручить ключи всем дольщикам, рассчитаться с кредиторами. И все это реализовать за 18 месяцев.

Руководство ПСТ высказали готовность плодотворно сотрудничать с органами власти всех уровней. Будет сохранен костяк коллектива КЖС. Также название и логотип компании. Озвучены цифры предполагаемых вложений ПСТ в завершение строительства ЖК Посейдон 1 и 2, ЖК Суджук-кале 1, 2, 3.

Несколько тезисов с пресс-конференции:

- Мы строим бизнес и не занимаемся политикой...

- Наша главная цель на первом этапе - выдать ключи от квартир всем дольщикам...

- Мы не просим бюджетных средств для достроя, не требуем компенсаций и преференций от администрации. Мы просим не мешать...

- Наши оценки финансового состояния компании КЖС совпали с финансовым анализом конкурсного управления, представленного арбитражному суду 21 октября...

- Мы высоко оцениваем роль конкурсного управляющего Елены Тимофеевой в сохранении активов компании КЖС...

- Один из аргументов в пользу приобретения КЖС - Канаев и коллектив компании все три года боролись за интересы дольщиков, не дали разворовать активы и не сбежали от проблем. Это редкость в нынешнее время...

- Мы призываем всех кредиторов и дольщиков проголосовать за переход на внешнее управление компании, так как это поможет в кратчайшие сроки достроить все проблемные объекты, рассчитаться с кредиторами и приступить к оздоровлению компании...

- Мы зашли на строительный рынок юга России осознано и надолго!