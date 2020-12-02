5 ЗНАЧИМЫХ ПОЗИЦИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА ПО ВОПРОСАМ УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА: КОММЕНТАРИЙ К ОБЗОРУ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

/Тема дня/

В свежем Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации вопросам уголовного и уголовно-процессуального права уделено незначительное внимание (всего 6 страниц из 166) и сформулировано 5 позиций:

1) Президиум Верховного Суда РФ дал оценку квалификации убийства, совершенного с особой жестокостью.

Защита поставила перед судом вопрос, является ли множественность телесных повреждений признаком совершения убийства с особой жестокостью.

Президиум ВС РФ посчитал, что да – нанесение большого количества телесных повреждений в течение продолжительного времени, в том числе с применением ножа и других предметов свидетельствует о совершении убийства с особой жестокостью, поскольку связанно с причинением потерпевшему особых страданий.

2) В Обзоре уделено внимание назначению вида исправительного учреждения. Президиум ВС РФ подчеркнул, что если в действиях осужденного имеется особо опасный рецидив преступлений, то он должен отбывать наказание в исправительной колонии особого, а не строгого режима (п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ).

3) По вопросу назначения уголовного наказания Президиум отметил, что обратная сила уголовного закона не может быть применена судом при назначении осужденному наказания за преступление, совершенное до введения в действие отягчающего обстоятельства.

В случае, если преступление совершено до принятия нормы о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, то она не должна учитываться судом, поскольку ухудшает положение осужденного.

4) Президиум считает, что пропущенный срок подачи замечаний на протокол судебного заседания не может быть восстановлен, если ходатайство об этом подано после направления уголовного дела в суд апелляционной инстанции либо после вступления приговора в законную силу.

Подача замечаний на протокол всегда вызывала повышенные трудности и чрезвычайно редко приводила к положительному результату. Поэтому в воздухе давно витал вопрос: зачем нужна эта норма, если она не действует, и как добиться изменения протокола, если суд отказывается слышать доводы защиты?

Дело в том, что прежде чем подать замечания на протокол, для начала его нужно получить. Законом предусмотрены сроки изготовления протоколов, которые не соблюдаются на практике. Защита обращается в суд за копиями протоколов, но получить их в рамках существующего срока затруднительно. Суды заняты, изготавливают протокол не вовремя, либо попросту игнорируют просьбы защитников. Нередко адвокаты «догоняют» протоколы суда первой инстанции лишь в суде второй инстанции, и только после этого подают замечания на протокол

Теперь же Президиум ВС РФ просто «перекрывает кислород» самой этой возможности. Опасная тенденция, делающая невозможным реализацию права подачи замечаний на протокол судебного заседания. А вместе с тем, протокол судебного заседания является важнейшим доказательством, фиксирующим ход рассмотрения дела в суде.

5) Президиум ВС РФ сформулировал очевидную позицию: при частичной отмене приговора и прекращения производства по делу за отсутствием в деянии состава преступления, суд апелляционной инстанции должен исключить из приговора указание о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного в результате именно этого деяния.

В случае, если гражданин осужден по нескольким статьям, а в суде апелляционной инстанции приговор отменен в части осуждения по одной статье и производство по делу прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, суд должен разрешить вопрос о взыскании ущерба, причиненного в результате совершения преступления, производство по которому прекращено.

Что характерно:

Большинство позиций Президиума Верховного Суда Российской и отмена состоявшихся судебных решений основаны на удовлетворении представлений Генеральной прокуратуры, но не адвокатов.

Меня, как адвоката по уголовным делам, настораживает эта намечающаяся тенденция «глухоты» судейского сообщества к мнению адвокатского сообщества.

Нынешний Обзор, как и большинство предыдущих, не содержит позиции правоприменителя по принципиальным вопросам:

– нарушений фундаментальных прав, допущенных при расследовании дела и рассмотрении его судом;

– искусственного «возвышения» оценки первоначальных показаний (данных на следствии) над показаниями в суде;

– несоблюдение судами требований закона при признании доказательств недопустимыми и многие другие вопросы, связанные с реализацией состязательности и права на справедливое судебное разбирательство.

Вынужден констатировать, что вновь и вновь публикуются позиции, ухудшающие положение защиты – и это тревожный факт.

Алексей Иванов, управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус», адвокат