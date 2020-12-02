/Тема дня/

Андрей Хромов: Мысли вслух по итогам ноября...

- Выборы в США зажгли всех в начале месяца. Кто и не знал про американских выборщиков научился их считать.

Но...вот и ноябрь уж прошел, а итогов нет. Стало всем скучно и не интересно. То ли Байден, то ли Трамп. Мы наконец-то поняли, что нам всем все равно.

- Сбылись наши прогнозы и состоялся повторный визит в город-герой Новороссийск Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Лесной фонд будут защищать, самострои сносить, генпланы исправлять...Поработают еще.

- Потери, потери, потери... Ковид стреляет вокруг. Великие имена, люди важные рядом, совсем близкие знакомые.. Рост заболеваемости за 25 тысяч весной казался катастрофой для Франции, Италии. А сейчас вторую неделю у нас - 26 тысяч, потом 27... Привыкаем. Но прошу? - берегите себя и близких!

- Сильный эмоциональный фон получили события в Нагорном Карабахе. Война сама по себе всегда - плохо. Но у нас почти у всех есть друзья и азербайджанцы, и армяне. Комментировать происходящее было настолько сложно, не передать. Хватило мудрости руководителям-политикам двух стран. Низкий поклон Владимиру Владимировичу. Великий переговорщик. Теперь миротворцы, зеленый коридор, возвращение беженцев, мирное сосуществование. Проблем еще выше крыши. Но МИР! И это главное в ноябре 2020.
Андрей Хромов

Источник: @Наивный лис

Просмотров: 15 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Добавить комментарий

Последние новости

Николай Наумов: Главный провал руководства — назначение Николича. У нас любой физрук так игру не построит

Андрей Хромов: Мысли вслух по итогам ноября...

Жители Кубани могут написать новогоднее письмо Сборной России по футболу

Правительство РФ перенесло срок начала проверок ЭТП для госзакупок на январь 2022 год

Болеют на 30% реже: как астма защищает от COVID-19