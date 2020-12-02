Андрей Хромов: Мысли вслух по итогам ноября...

/Тема дня/

- Выборы в США зажгли всех в начале месяца. Кто и не знал про американских выборщиков научился их считать.

Но...вот и ноябрь уж прошел, а итогов нет. Стало всем скучно и не интересно. То ли Байден, то ли Трамп. Мы наконец-то поняли, что нам всем все равно.

- Сбылись наши прогнозы и состоялся повторный визит в город-герой Новороссийск Губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Лесной фонд будут защищать, самострои сносить, генпланы исправлять...Поработают еще.

- Потери, потери, потери... Ковид стреляет вокруг. Великие имена, люди важные рядом, совсем близкие знакомые.. Рост заболеваемости за 25 тысяч весной казался катастрофой для Франции, Италии. А сейчас вторую неделю у нас - 26 тысяч, потом 27... Привыкаем. Но прошу? - берегите себя и близких!

- Сильный эмоциональный фон получили события в Нагорном Карабахе. Война сама по себе всегда - плохо. Но у нас почти у всех есть друзья и азербайджанцы, и армяне. Комментировать происходящее было настолько сложно, не передать. Хватило мудрости руководителям-политикам двух стран. Низкий поклон Владимиру Владимировичу. Великий переговорщик. Теперь миротворцы, зеленый коридор, возвращение беженцев, мирное сосуществование. Проблем еще выше крыши. Но МИР! И это главное в ноябре 2020.

Андрей Хромов

Источник: @Наивный лис