Владимир Синяговский: Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья – один из важнейших показателей современного общества...

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В международный день инвалидов лидер общественной организации Краснодарского края "Мир без границ", депутат Госдумы от "Единой России" Владимир Синяговский встретился с активом - членами совета организации.

"Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным днем инвалида! Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья – один из важнейших показателей современного общества. И это направление государственной политики всегда будет одним из приоритетных. В Краснодарском крае действует развитая сеть государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих широкий спектр социально-бытовых, реабилитационных и социокультурных услуг.

Безусловно, прилагаемые усилия не компенсируют в полной мере все трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. Отдельные слова благодарности тем, кто занимается реабилитацией и социальной адаптацией людей с ограниченными возможностями, вдохновляет и мотивирует их, помогает им, дарит свою заботу и внимание. От всей души желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, радости и благополучия, пусть жизненная энергия не иссякает," - отметил Владимир Синяговский.

На заседании совета подвели итоги года, обсудили формат проведения новогодних праздников. На заседании выступил председатель совета депутат городской думы Новороссийска Виталий Козырев.