Мир не имеет границ

/Тема дня/

Общественная организация Краснодарского края "Мир без границ" по содействию в развитии спорта и творчества среди людей с ОВЗ была создана в 2017 году по инициативе депутата Государственной Думы РФ Владимира Синяговского. В Международный день инвалидов мы взяли интервью у лидера организации "Мир без границ".

- Владимир Ильич, Вы были одним из инициаторов создания в Краснодарском крае общественной организации по содействию в развитии физической культуры и спорта среди инвалидов «Мир без границ». Почему, на Ваш взгляд, именно сегодня так важна благотворительная деятельность? Цели и задачи Вашей организации.

- Началось все 10 лет назад в городе-герое Новороссийск. Пришел молодой парень Максим Климов и предложил проект по развитию футбола среди детей-инвалидов. Первая команда объединяла 20 человек.

Постепенно перерасли в краевую организацию, под патронажем которой находятся более 2 тысяч семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями всех возрастов.

Наша организация всячески помогает людям с ограниченными возможностями здоровья. Она занимается физкультурно-оздоровительной деятельностью, способствующей самосовершенствованию и формированию здорового образа жизни, развиваем физические и нравственные способности, во благо достижения высокого уровня спортивных результатов.

Благотворительная деятельность – наша сфера. Мы организуем и содействуем организации семинаров, круглых столов, симпозиумов, лекций по проблемам реабилитации инвалидов. И в этой деятельности мы активно взаимодействуем с органами местного самоуправления.

- Какова география работы «Мира без границ»? Сколько волонтёров задействовано в проведении благотворительных акций?

- Организация имеет представительства в городах: Краснодаре, Анапе, Геленджике, Крымске, Славянске-на-Кубани, Керчи (республика Крым), а также в Северском и Туапсинском районах Кубани.

В Новороссийске находится основной офис Организации. Сотрудники занимаются непосредственным планированием и воплощением в жизнь спортивных, творческих и благотворительных проектов. Здесь же происходит коммуникация со всеми ветвями краевой и муниципальной власти, а так же с организациями, осуществляющими близко направленную деятельность.

Представительства выполняют функции организации на местах и решают различные вопросы. Например, представительство в Славянске-на-Кубани специализируется на бесплатной юридической помощи инвалидам (в том числе и в телефонном режиме), в Краснодаре – разработка и профессиональная поддержка творческих проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастов, в Анапе – поддержка и продвижением Пара-Каратэ, уникального вида спорта, который только делает «первые шаги» в нашей стране.

- Какие направления наиболее важны во время пандемии? Какое участие принимает «Мир без границ» в акции «Мы вместе», которая проходит в Краснодарском крае?

- Расскажу о волонтерской деятельности на территории 49 Туапсинского округа. В Новороссийске работают 127 волонтёров. Со всех горячих линий поступило 257 заявок. Таким образом, было предоставлено 63 адресам лекарств и 194 семьи получили продукты.

Благодаря компаниям "КубаньБытХим" в лице учредителя Михаила Ковалюка и ООО"Фреш М" в лице Алексея Штефана, «Мир без границ» помог 300 семьям, в которых воспитываются особенные детки. Им подарили антисептические и моющие средства собственного производства, а также цитрусовые продукты.

В Геленджике во время карантина на территории муниципалитета работают 90 добровольцев. От жителей поступило 187 заявок на оказание волонтёрской помощи. Пришло 103 заявки на бесплатную доставку продуктов. Мы помогаем 10 инвалидам и 7 семьям, воспитывающих детей - инвалидов.

Волонтеры провели работу в сельских округах: 51 семье в селе Архипо-Осиповка, 47 семье в селе Дивноморское, 33 семьям в селе Пшада и 17 семьям в селе Кабардинка.

По линии управления образования сформированы и переданы 643 набора детям с ОВЗ.

В Туапсинском районе активисты помогают пожилым людям, тем, кто находится в списке групп риска, а также находящимся на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора – приносят им домой продукты, предметы первой необходимости и лекарства. 70 волонтеров получили сертификаты и были допущены к участию в акции «Мы вместе». В Горячем ключе развезли 200 продуктовых наборов в инвалидам-пенсионерам.

- По Вашей инициативе в крае была создана «Школа гончарного искусства». Этот проект участвовал во всероссийском конкурсе и получил Президентский грант. Расскажите, как сегодня работает школа?

Наша организация победила в конкурсе Фонда Президентских грантов с проектом «Школа гончарного искусства. Создание благоприятных условий для развития творческого потенциала у детей с ОВЗ»(руководитель проекта — председатель совета нашей организации, депутат городской думы Новороссийска Виталий Козырев). Сумма гранта составила 780 тыс. рублей. В результате реализации проекта появилась гончарная мастерская с современным оборудованием, где сорок детей, имеющих различные заболевания, уже получают навыки работы с глиной от начального знакомства с возможностями материала до выпуска готовой продукции в виде красиво оформленных керамических изделий. Преподаватель - наш подопечный, прошедший профессиональную подготовку по гончарному делу. 30 июля 2020 года мастерская получила новое оборудование: печь, гончарные круги и глину для работы.

Гончарное искусство благотворно воздействует на душевное и эмоциональное состояние ребенка, держащего в руках такой живой материал, как глина. Благодаря такой терапии, ребенок освобождается от негативных эмоций, находит гармонию с собой и окружающим миром. Целительный эффект наблюдается и в физическом состоянии - развивается моторика, координация движений, пространственное мышление, концентрация внимания и творческие способности. А еще ребята получают ремесло, которое может обеспечить их семьи.

- Какие планы у «Мира без границ»? Что уже сделано и над чем ещё предполагается работать в 2020 году?

- Каждый год мы осуществляем по-несколько проектов. Ежегодно проходит Открытая спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спартакиада состоит из семи этапов по видам спорта, доступным для инвалидов. Возраст участников от 6 лет и до 85. А то и старше.

В ноябре 2019 года стартовал проект «Уроки доброты» в городах Новороссийске и в Краснодаре. Это цикл классных часов, который проходят в школах города с участием людях с ограниченными возможностями, которые добились успеха в спорте или творчестве.

В День защиты детей для детей с ограниченными возможностями здоровья организовываем праздники с проведением развлекательной программы и выставкой - демонстрацией творческих достижений детей в области живописи, керамики и робототехники.

В сентябре наша организация «Мир без границ» вот уже второй год выступила региональным оператором международного конкурса детско-юношеского творчества «КТК – талантливым детям», в котором приняло участие 3,5 тыс. детей Краснодарского края.

Пять лет в городе Новороссийске проводим ежегодный краевой фестиваль творчества «Путь к успеху». В нем примают участие более 300 детей и взрослых с ОВЗ из городов и районов Краснодарского края. В этом году фестиваль провели в онлайн-режиме.

С 2018 года наша организация вручает премии «Мама года» женщинам, внесшим значительных вклад в становление и развитие своего ребенка-инвалида. Готовимся в канун Нового года провести очередную церемонию.

Благодаря меценатам и спонсорам ежегодно развозим новогодние подарки, под нашей опекой находятся более 1500 детей с ограниченными возможностями из Новороссийска, Геленджика, Краснодара, Горячего ключа, Туапсинского, Славянского и Северского районов.

Без помощи неравнодушных предпринимателей, без активной поддержки со стороны краевой власти, а также местного самоуправления нам бы не удалось обогреть столько сердец. Спасибо всем! Низкий поклон!

Впереди много новых планов, проектов. формируем план на 2021 год. И уверен все у нас получится.