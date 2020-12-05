Тимофеевой и новому руководству КЖС - "ДА". Байрамбекову и Шумейко-Обламская-Филь дольщики сказали "НЕТ"!

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Официальный сайт КЖС информирует о завершении подсчета голосов в поступивших бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня проведенного Заочного собрания участников долевого строительства и кредиторов ООО «Кубаньжилстрой», посвященного выходу организации из процедуры Конкурсного производства и переходу в стадию Внешнего управления.

В результате подсчета голосов получены следующие результаты:

Кворум составил : 62,586 % голосов от общего числа голосующих.

Собрание состоялось.

Итоги распределения голосов:

По вопросу №1 «Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению»

Голосовали:

«ЗА» - 70,550%

«ПРОТИВ» - 29,330%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0,120 %

Бюллетеней недействительных нет

Решили: Обратиться в арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению

По вопросу №2 «Ввести процедуру внешнего управления на срок 18 месяцев»

Голосовали:

«ЗА»-70,550%

«ПРОТИВ»-29,330%

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0,120 %

Бюллетеней недействительных нет



Решили: Ввести процедуру внешнего управления на срок 18 месяцев

По вопросу №3 «Определение кандидатуры арбитражного управляющего»

Голосовали:

1. Арбитражный управляющий Тимофеева Елена Богдановна (ИНН 666004201722) - член МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552) - 67,810%

2. Арбитражный управляющий Байрамбеков Малик Мусаибович (ИНН 615401056644) - член Ассоциации «МСРО АУ» (ИНН 6167065084, адрес: 344011, г. Ростов на Дону, пер. Гвардейский, д.7) - 31,740%

3. Арбитражный управляющий Казан Ирина Ивановна (ИНН 616511173127,

4. член СРО ААУ «Синергия» ОГРН 1112300002330, ИНН 2308980067) - 0,170%

Решили: Определить кандидатуру арбитражного управляющего Тимофеевой Елены Богдановны (ИНН 666004201722) - член МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552)

По вопросу №4 «Утверждение дополнительных требований к кандидатуре арбитражного управляющего»

Голосовали:

Не утверждать - 100,000 %

Официальные протоколы, проведенного Собрания с результатами и итогами голосования опубликован на Едином Федеральном Ресурсе по Банкротству РФ, а также направлен в Арбитражный Суд Краснодарского Края.

Основной первоочередной задачей перехода ООО «Кубаньжилстрой» к стадии Внешнего управления является возобновление ее производственной деятельности с целью, самостоятельного выполнения всех обязательств перед участниками долевого строительства и кредиторами.

Конкурсная Управляющая ООО «Кубаньжилстрой» благодарит участников голосования за принятое решение.

Дальнейшая информация о ходе стадии Внешнего управления будет размещаться также на интернет сайте Компании : www.kubgs.ru и сети Instagram.

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item579