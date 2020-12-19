Суд вернул землю собственнику, несмотря на сопротивление властей

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ООО «Кубаньжилстрой» информирует о возврате в организацию земельного участка в мкр. Алексино г. Новороссийск для строительства корпуса 3 (ЖК «Суджук Кале»).

16 декабря 2020 года в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде стоялось заседание, подтвердившее вступление в силу решения Арбитражного суда Краснодарского края о расторжении Договора купли-продажи земельного участка для строительства корп.3 (ЖК «Суджук Кале»), ранее заключенного с ООО «СЗ «Акстрой».

Причиной расторжения данного Договора явилось невыполнение своих взятых инвестиционных обязательств, указанным привлеченным Застройщиком и как следствие - его неоплата.

От редакции: Кстати, долгое время данного застройщика интересы с завидным упорством представляли во всех инстанциях специалисты администрации города Новороссийска и руководитель АНО(например, Обламская и Филь). А в последнее время пытались передать данный участок застройщику из Краснодара(говорят, принадлежит мужу депутата ЗСК края Шумейко, которая возглавляет фонд краевой по защите интересов дольщиков, а не застройщика!!!)

Указанный участок является неотъемлемой составной частью всего Жилого Комплекса «Суджук Кале» в мкр. Алексино г. Новороссийск и экономической основой всего проекта.

Возведение корпуса 3, ООО «Кубаньжилстрой» будет осуществлять самостоятельно, в рамках реализации представленного Плана внешнего управления Компании.