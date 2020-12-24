«Каждое обращение рассматриваю как доверие ко мне»

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Интервью с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Синяговским провела журналист "Новой газеты Кубани" Светлана Светлова.

«НГК»: Владимир Ильич, в предыдущем интервью в конце прошлого года Вы рассказали кубанцам о своей нормотворческой работе в Государственной Думе.

На этот раз хотелось бы поговорить о работе в округе. Ряд депутатов Госдумы лично не ведут приём граждан, а поручают эту работу своим помощникам. Я знаю, что Вы как раз регулярно проводите личный приём во всех городах и районах, входящих в Ваш 0049 (Туапсинский) округ. А вот можете прямо сейчас навскидку вспомнить хотя бы несколько историй, с которыми к Вам обратились посетители, или Вам нужно время на подготовку этого ответа?

В. СИНЯГОВСКИЙ: Память мою проверить хотите? (Ред. произносит с обезоруживающей улыбкой). Ну, тогда пишите, главное, чтобы места хватило в газете. В Краснодарской региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» ко мне обратилась жительница Краснодара Сухинина Дина. Сразу после рождения сына в 2004 году супруги встали на очередь на выделение места в детском саду. В этом же году их сыну Степану ставят диагноз и оформляют инвалидность. Сейчас мальчику 5,5 лет и врачи, под наблюдением которых находится Степан, разрешили посещать детский сад общего вида. Но сначала ребенку необходимо было пройти медико-психологическую экспертизу, которая даст заключение и определит наиболее подходящую группу для Степана. Эту комиссию назначили на будущую осень, процесс оформления документов тоже займёт определённое время, и всё это время ребенок оказался бы вне детского коллектива. После моего взаимодействия с коллегами из городской Думы Краснодара Степан без проволочек прошёл комиссию, по итогам которой стал воспитанником детского сада. Обратились ко мне в этом году с письмом об оказании помощи члены Ильской первичной организации ВОИ. Им хотелось оказать немного внимания своим тыловикам, а денег в организации нет. Тыловики ввиду своего возраста и здоровья являются лежачими и малоимущими. К Международному дню инвалидов (3 декабря) при моём содействии были приобретены пледы на подарки инвалидам.

Новороссийские общественники обратились с жалобой на круглосуточную торговлю спиртным в магазинах «Радуга». Магазины расположены на первых этажах жилых домов и на прилегающих придомовых территориях. Скопление выпивох во дворах, мусор на детских площадках, пустые бутылки, крики в ночное время надоели жителям близлежащих к магазинам домов. Неоднократно обращались они в администрацию и УВД города, однако проблема оставалась нерешённой. По моему обращению сотрудниками управления торговли и потребительского рынка совместно с сотрудниками УМВД России по городу Новороссийску были проведены рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению нарушений в сфере реализации алкогольной продукции в магазинах «Радуга». В настоящий момент время работы магазина ограничено до 23:00.

Летом этого года на приёме в Геленджике ко мне обратились родители воспитанников детского сада «Светлячок». Попросили помочь провести реконструкцию прогулочных веранд детского сада. Я направил запрос в местную администрацию, поручил помощникам взять вопрос на контроль. В результате была разработана сметная документация, проведены торги, и подрядчик приступил к выполнению работ. А совсем недавно подрядчик завершил работы по реконструкции, и у малышей детского сада появились безопасные прогулочные веранды.

Члены родительского комитета краснодарского детского сада № 109 обратились с просьбой оказать содействие в приобретении мебели в ясельную группу. При моей поддержке была изготовлена и подарена детскому саду специальная детская мебель. рассмотрение которых занимает продолжительное время.

Так, например, вопрос ремонта дороги, с которым на приём ко мне обратилась Ирина Исакова. Жители посёлка турбазы «Приморская» микрорайона Афалина и квартала «Бриз» Новомихайловского городского поселения страдают от бездорожья. Дорогу, ведущую к их микрорайону, стали расширять и прокладывать газовые трубы. В результате тяжёлая техника разбила дорогу, появились ямы и бугры. Скорая помощь и пожарная техника буксуют на ухабах. Переписка с администрацией Туапсинского района приносила лишь временный результат. Дорогу подсыпали, и снова её разбивали большегрузные автомобили. В результате совместных усилий был произведён ремонт 700 метров дорожного полотна.

«НГК»: Владимир Ильич, Вашей памяти на имена, фамилии, цифры, можно позавидовать. А можете хотя бы приблизительно назвать количество обращений, поступивших к вам в этом году из районов и городов, входящих в Ваш округ?

В. СИНЯГОВСКИЙ: Могу быть неточным, обращения поступают и по почте, а не только на личных приёмах. Давайте я лучше Вам сброшу таблицу учёта обращений по электронной почте. Мы ведём учёт каждого обращения вплоть до его исполнения или как минимум разъяснения заявителю причин, по которым невозможно сейчас решить проблему. Каждое обращение я рассматриваю как доверие ко мне. Но есть вопросы, которые упираются в несовершенство нашего законодательства и требуют его изменения. Обращаемся в таких случаях в соответствующие думские комитеты с предложениями по внесению изменений в законы и подзаконные акты. А это процесс небыстрый. Законы пишут для людей, и очень важно, чтобы наши граждане, ежедневно тестируя их на себе, подавали свои замечания, предложения и через нас, депутатов, совершенствовали российское законодательство год от года.

Источник: http://ngkub.ru/politika/kazhdoe-obrashchenie-rassmatrivayu-kak-doverie-ko-mne