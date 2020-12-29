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Дети Северского района получили новогодние подарки от депутата Госдумы

Подарки от депутата Государственной Думы Владимира Синяговского получили 25 декабря ребята из ДЮСШ ст. Северской, ЦРТДЮ ст. Северской и пос. Черноморского — призеры и победители всероссийских, краевых и муниципальных конкурсов и соревнований.

Помощник депутата Госдумы Владимир Лукьянов побывал с приятной миссией в этих учреждениях, передал от депутата поздравления и пожелания успехов и вручил подарки.

Источник: https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/obshhestvo/deti-severskogo-rajona-poluchili-novogodnie-podarki-ot-deputata-gosdumy-48481/

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Категория: Новости / Тема дня

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