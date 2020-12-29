Год Кричащего Петуха: Новый 2021 год по славянскому календарю...

/Тема дня/

Приближается Новый 2021 год по Григорианскому календарю, или Лето 7529 по старославянскому календарю. Тотем года — Кричащий Петух, который вступит в свои права 20 марта 2021 года в День весеннего равноденствия. Всем, кому близки традиции предков и просто интересно, что несёт нам — потомкам славян не китайский Бык, а Кричащий Петух, предлагаю почитать этот материал.

Что несёт в своей природе петух? Петух — символ пробуждения. Это он вещает о начале нового дня, своим криком разгоняя всякую нечисть.

Петух — символ солнца, он возвещает первым о начале дня.

Символ огня.

Он же тотем дома, плодородия. В старину в новый дом всегда первым впускали петуха (потом заменили кошкой).

Петух — символ удачи и благополучия в семье. Он и на свадьбе был один из атрибутов застолья. Его дарили молодым, как символ семейственности.

Вроде по характеристикам — неплохой символ. Однако все не совсем так. Петух прокукарекав возвестит о конце тьмы, но ещё не факт, что наступивший день будет светел и чист. Чтобы доброе утро стало неплохим вечером — нужно не мало сил приложить всем нам, живущим на земле.

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/novyj-2021-god-po-slavyanskomu-kalendaryu.html