Секретные данные о любых перемещениях первых лиц государства передаются через американский WhatsApp

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Мы разобрались, как работает механизм слива секретной информации в мессенджер, кто в этом задействован, как вскрылась логистическая схема и насколько стремительно разрастается снежный ком фанатов WhatsApp по стране.

Выяснилось, что информацию с адресами, датами и целями рабочих поездок первых лиц государства, депутатов и сенаторов Совета Федерации в чаты мессенджера направляют помощники самих чиновников, чтобы выстроить логистику маршрутов с водителями и представителями ГИБДД.

Более того, после диалога с источниками удалось выяснить, что помощники имеют доступ к данным и о неофициальных поездках чиновников, даже в ночное время суток. Чтобы в случае чего экстренно прибыть к местонахождению своих руководителей и контролировать их перемещения по городу.

С чего все началось? История о нарушении гостайны началась в Центре спецназначения по обеспечению безопасности движения МВД, где на протяжении трех лет секретные сведения о передвижении кортежей первых лиц государства передавались через чаты в WhatsApp. Чаты создавались для каждого автомобиля, перевозящего высокопоставленного чиновника. Назывались они по номеру машины. Среди участников — водители Управления делами президента, помощники чиновников, которые управляли логистикой. В переписках содержится информация о локациях, датах и целях поездок.

Схема вскрылась после жалобы старшего инспектора Василия Ветитнева, которую он направил генпрокурору Игорю Краснову. Там он и описал механизм взаимодействия в WhatsApp, которого придерживались сотрудники по решению начальника СБ ГИБДД ЦСН БДД МВД РОССИИ Анатолия Макаренкова.

Что случилось потом? Скандал, тем временем, обрастает новыми подробностями. Выяснилось, что перемещения депутатов и сенаторов Госдумы и Совета Федерации также фиксируются с помощью чатов в Whatsapp.

На первом этапе всё выглядит серьезно: сотрудники аппарата или сами депутаты делают заявку на транспорт по телефону Думы. А дальше заявка через диспетчера все равно уходит в мессенджер.

Стоит отметить, что все чаты мессенджера защищены сквозным шифрованием, ключи от кодов безопасности которых находятся в штаб-квартире компании WhatsApp в США. Из этого следует, что закрытая информация подвержена нарушению режима секретности, а вследствие — и нарушению закона о гостайне.

От редакции: Тему сохранения государственной и муниципальной тайны Новостная Лента поднимала уже, обращая внимание увлеченность чиновников Инстаграм, WhatsApp. А теперь еще и Телеграм. Прямые эфиры с аппаратных совещаний, публикация в соцсетях правовых документов, через группы в мессенджере передача поручений, обращений, планов и т.д.. Пора подумать о безопасности и подписанных обязательств о сохранении гостайны!(некоторые надбавки к зарплате получают)

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"