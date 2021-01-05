Вернем памятник Дзержинскому в Москве!

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Памятник Дзержинскому должен быть возвращён на Лубянку по трём причинам.

Первое – памятники вообще нельзя сносить, а если такая ошибка была совершена, нужно её исправить.

Второе. Дзержинский был абсолютно положительным персонажем нашей истории, он стоял у истоков мощных охранявших страну спецслужб.

И третье – снос памятника Дзержинскому на Лубянке в своё время был символом крушения СССР, и «сносители» делали это не из нелюбви к Дзержинскому, а в силу нелюбви к Советскому Союзу, да и ко всему русскому.

И я двумя руками за возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь, потому что это тоже – восстановление преемственности Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, это – важный кирпичик для строительства нашего будущего.

Н.Стариков

От редакции: А Вы что думаете по этому поводу, дорогие читатели? Нужно ли восстановить историческую справедливость? Или символы империи должны исчезнуть с площадей наших городов?

Источник: Телеграм-канал "Наивный лис"