Юг России поделен на 112 винодельческих регионов

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Правительство РФ утвердило карту земель страны, пригодных для выращивания винограда.

Всего в России будет 7 виноградо-винодельческих зон, причем все они расположены на Юге.

Самой крупной будет зона "Долина Дона", охватывающая практически всю территорию Ростовской области. Она включает 55 винодельческих регионов.

Среди республик Северного Кавказа винодельческие регионы будут только в Дагестане (28), Кабардино-Балкарии (4) и Северной Осетии (2).

В Крыму будет 12 регионов виноделия, а в Краснодарском крае - всего 9.

Меньше всего винодельческих регионов - только по одному - правительство утвердило в Севастополе и в Ставропольском крае. Скажем, на Ставрополье виноделие будет разрешено только в Нефтекумском регионе.

Самостоятельными винодельческими регионами утверждены многие крупные города Юга: Ростов-на-Дону, Махачкала, Новочеркасск, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Таганрог.

С 2021 года в России запрещено производить вино из импортного винограда, сусла или сухих виноматериалов. Такой продукт отныне может называться только "винным напитком".

Источник: Телеграм-канал "Наивный лис"