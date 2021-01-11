TikTok может помочь вашей карьере. А может и навредить?

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Как воспользоваться платформой TikTok в целях продвижения по службе, рассказала специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш.

С точки зрения части работодателей, соцсети – это пустое времяпрепровождение, которое отвлекает сотрудника от выполнения его обязанностей. Более прогрессивные руководители видят в соцсетях инструмент продвижения товаров и услуг.

Именно к этому последнему типу начальников специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш советует сходить с идеей превратить TikTok в еще один способ улучшения показателей компании.

"В компании должны быть действительно прогрессивные руководители, которые даже если сами не понимают соцсети, то хотя бы способны слушать аргументы тех, кто понимает больше. Обратить себе на пользу ведение тиктоков сотрудниками, если у них хорошо получается, было бы дальновидно со стороны владельца бизнеса. Такого человека можно было бы поставить "на передовую" в плане продвижения в социальных сетях, если это уместно и приносит клиентов", – сказала Евгения Кулиш в интервью радио Sputnik.

При этом надо понимать, что работа с TikTok подходит далеко не каждой компании из-за несовпадения целевых аудиторий.

"У каждой компании есть маркетинговая стратегия, есть портрет целевой аудитории и десятки других показателей, по которым они выстраивают свои продажи. Если компания по объективным причинам, то есть по метрикам и аналитикам, считает, что целевая аудитория TikTok никак не сочетается с их целевой аудиторией, которой они продают товары или услуги, то было бы глупо и недальновидно продвигаться в TikTok", – уточнила специалист.

Не стоит использовать соцсети вопреки желанию руководства, даже если вам кажется, что вы можете сделать все очень здорово.

"Компания может наложить вето на запись тиктоков на рабочем месте. Они могут сказать, что не хотят, чтобы в их шоурумах снимались тиктоки, чтобы клиентов снимали, чтобы сотрудники тратили рабочее время на TikTok, когда этого нет в должностных обязанностях. Здесь "бодаться" с компанией бессмысленно. Делать это вопреки, по принципу, что вы самый умный и сделаете все круто ? скорее всего, это никто не оценит", – предупредила Евгения Кулиш.

Источник: Дирекция вещания на русском языке МИА «Россия сегодня»