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На Кубани отменили крещенские купания и крестный ход
19 января занырнуть в иордань кубанцы не смогут.
Из-за угрозы распространения коронавируса от купаний решили отказаться.
- В местах купаний обычно всегда собирается много людей, что в нынешних условиях опасно, велик риск заразиться коронавиурсом, - говорят в кубанской Епархии. – Поэтому во многих приходах традиционных мероприятий не будет. Однако в храмах Кубани праздничные службы в Крещение все же пройдут. Будут освящать и воду.
Источник: @kp_kuban