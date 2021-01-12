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На Кубани отменили крещенские купания и крестный ход

19 января занырнуть в иордань кубанцы не смогут.

Из-за угрозы распространения коронавируса от купаний решили отказаться.

- В местах купаний обычно всегда собирается много людей, что в нынешних условиях опасно, велик риск заразиться коронавиурсом, - говорят в кубанской Епархии. – Поэтому во многих приходах традиционных мероприятий не будет. Однако в храмах Кубани праздничные службы в Крещение все же пройдут. Будут освящать и воду.

Источник: @kp_kuban

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Категория: Новости / Тема дня

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