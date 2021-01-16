ООО «Кубаньжилстрой» информирует о прекращении в jрганизации rонкурсной процедуры и переходе во Внешнее управление

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13 января Арбитражным судом Краснодарского края вынесено определение о прекращении процедуры конкурсного производства ООО «Кубаньжилстрой» и переходе организации во внешнее управление.

Ранее, переход во внешнее управление был поддержан участниками долевого строительства и кредиторами ООО «Кубаньжилстрой», в ходе заочного собрания, проведенного конкурсным управляющим Тимофеевой Е.Б. - 30.11.2020.

Переход во внешнее управление является важным этапом на пути самостоятельного выполнения ООО «Кубаньжилстрой» всех имеющихся обязательств перед кредиторами и дальнейшему финансовому оздоровлению и возврату к полноценной производственной деятельности предприятия.

Конкурсный управляющий Тимофеева Е.Б. и представители собственников ООО «Кубаньжилстрой» благодарят всех участников долевого строительства и кредиторов за поддержку.

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item592