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Переход во внешнее управление является важным этапом на пути самостоятельного выполнения ООО «Кубаньжилстрой» всех имеющихся обязательств перед кредиторами и дальнейшему финансовому оздоровлению и возврату к полноценной производственной деятельности предприятия.
ООО «Кубаньжилстрой» информирует о прекращении в jрганизации rонкурсной процедуры и переходе во Внешнее управление
13 января Арбитражным судом Краснодарского края вынесено определение о прекращении процедуры конкурсного производства ООО «Кубаньжилстрой» и переходе организации во внешнее управление.
Ранее, переход во внешнее управление был поддержан участниками долевого строительства и кредиторами ООО «Кубаньжилстрой», в ходе заочного собрания, проведенного конкурсным управляющим Тимофеевой Е.Б. - 30.11.2020.
Переход во внешнее управление является важным этапом на пути самостоятельного выполнения ООО «Кубаньжилстрой» всех имеющихся обязательств перед кредиторами и дальнейшему финансовому оздоровлению и возврату к полноценной производственной деятельности предприятия.
Конкурсный управляющий Тимофеева Е.Б. и представители собственников ООО «Кубаньжилстрой» благодарят всех участников долевого строительства и кредиторов за поддержку.
Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item592