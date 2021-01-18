Приюты для животных. Минприроды готовит особую федеральную программу

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Российские власти озаботились судьбой бездомных животных. Есть планы построить по всей стране ночлежки-передержки для тех четвероногих, которым понадобилась помощь. Расчет на то, чтобы приютов в каждом регионе было достаточно.

Приютить всех - это, конечно, было бы идеально, скажут сердобольные. Но, как показывает практика, такой подход не всегда оправдан. Не все бездомные животные согласны жить именно в приютах. Чаще всего, многим требуются только поддержка в сложные моменты: обогреть, накормить, подлечить и… отпустить на волю. Это и взяло за основу Минприроды, анонсируя создание в России сети приютов для безнадзорных животных. Пока известно, что это будут типовые учреждения. Их стоимость варьируется от 10 до 25 млн рублей. Перспективы проекта в эфире радио Sputnik обсудили генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный и директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Кстати, проект – уникальный для России. Деньги на строительство приютов для животных из федерального бюджета раньше не выделялись. Как правило, это было отдано на усмотрение региональных властей. И дело не только в том, чтобы помочь четвероногим. В регионах проблема с безнадзорными животными стоит остро: сбиваются в стаи, пугают и даже набрасываются на людей. Поэтому местные власти готовы строить приюты, но из-за пандемии денег на это уже не хватает. И поддержка государства сейчас была бы очень кстати, отметила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

"Сейчас в России две главные проблемы. Первая - регулирование численности четвероногих. Для этого нужны приюты, работающие по системе стерилизации и возврата животных в среду обитания. Вторая - животные-инвалиды и престарелые. В этом случае речь идет о приютах, работающих по типу реабилитационных центров. Если говорить про первый вариант, в любом случае всем животным места не хватить. Да это и не всегда требуется. Как временная мера для передержки, в принципе, одного два приюта для крупного города вполне будет достаточно. Да и изолировать животных из среды обитания - это невозможно и не нужно. Кстати, это вне закона", - отметила зоозащитница.

По ее словам, в последнее время человеческое сознание меняется. Люди стали бережнее относиться к животным, чаще обращать внимание на их проблемы. Тенденцию к улучшению отношения россиян к четвероногим заметил и генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. По его наблюдениям, чтобы завести собаку или кошку, люди стали чаще обращаться в приюты.

"Больше и больше людей обращаются в приюты, если хотят завести четвероного друга. Могу привести пример. Мария Захарова, помощница Лаврова (Директор департамента информации и печати МИД РФ - ред.) позвонила мне и попросила помочь. В результате - взяла из приюта двух собак. Это показательно, что человек такой величины, имеющий финансовые возможности, чтобы приобрести любого щенка в любой стране мира, пошла на такой шаг... О таких примерах нужно чаще говорить. Приюты, кстати, констатируют, что к ним стали чаще обращаться с подобной просьбой", - рассказал Запашный.

Проблемы с бездомными животными обострились, когда в декабре 2018 года вышел закон "Об ответственном обращении с животными". А усложнилась ситуация с начала 2020 года, когда вступили в силу нормы: единственное основание для эвтаназии - неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания. Переломить ситуацию с безнадзорными четвероногими и призван проект Минприроды. Защитники животных со своей стороны готовы помочь в воспитании у людей правильного отношения к домашним питомцам, так чтобы они не оказывались брошенными, когда интерес к ним пропал.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/