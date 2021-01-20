Как «ковалась победа» в Новороссийске?

/Тема дня/

Закончился 2020 год. Ушли в прошлое победы и поражения, достижения и кризисы, приобретения и потери. Одно из знаковых событий 2020 года - выборы в местные органы власти. Начинаем публикацию серии материалов, претендующих на аналитику.

Первый разговор будет о выборах депутатов городской думы Новороссийска. Мнение автора статьи может не совпадать с мнением редакции.

Действующие лица и исполнители: "Справедливая Россия", председатели избирательных комиссий всех уровней, Воронина, Твердохлебова, Ерохин и его адвокат, ... человек с барсеткой. (Стилистика и орфография сохранены авторские)

Как «ковалась победа»

В политической жизни города самым ярким событием уходящего года стали выборы в городскую Думу. Глупо было бы думать, что борьба за власть пройдет в «дистиллированном» виде, но компания-2020 побила все предыдущие рекорды по способам достижения результата. Они начисто смазали легитимность самих выборов и достаточно сильно подорвали доверие к депутатам, особенно к тем, за которых люди не голосовали.

Договорной матч

По первоначальному замыслу мы должны были стать участниками договорного матча. На электоральном поле подготовка к нему абсолютно не велась. Что за выборы, кого выбираем, какие программы предлагаются – информации «0». Это устроителей «матча» вообще не волновало. Важно было, чтобы «тренер» сдал своих игроков и убрал их с поля еще до игры. Но что-то пошло не так и был включен план «Б» - решение вопроса на избирательных участках. Грубость, хамство и наглость руководителей ряда комиссий обескураживала - такое поведение сразу вызывало подозрение в фальсификациях. «Хозяева поля» решали вопросы более изощренными методами. В результате, одного из главных «нападающих», депутата, руководителя Новороссийского отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина просто посадили. 13 сентября в WhatsApp появился ролик его задержания. На стол полетел какой-то пакет, и Михаил отъехал от стола на кресле, не дотронувшись до него. Тем не менее, он был задержан. Так как никаких объяснений официальная пресса не дает, возьмем на себя смелость предложить читателям собственную версию произошедшего.

Изнанка местных выборов

Место действия – кабинет заместителя главы администрации города Ворониной.

Действующие лица – заместитель главы города Татьяна Воронина.

Кандидат в депутаты Михаил Ерохин.

Время действия – сентябрь 2020. Выборы губернатора Краснодарского края и городской Думы Новороссийска.

Для безусловной победы парламентской партии «Единая Россия» надо былоизбавиться от неугодных самовыдвиженцев и кандидатов от других партий. Кандидат Ерохин был неудобен по многим параметрам. Как депутат – резок, принципиален, не идет на сговор и очень популярен у своих избирателей. Команда, которую он ведет, представляет реальную угрозу правящей партии, кроме того, выборы губернатора должны пройти гладко, заодно «Единая Россия» получить всеобщее «одобрям»… За идеологию в городе отвечает г-жа Воронина, которая выбрала довольно примитивный сценарий: неугодных нужно убрать, предложив им либотеплую должность в администрации города, либо просто подкупив их. Правду люди говорят или брешут, но в кабинете у Ворониной побывало немало кандидатов, которые получили именно такие предложения.Если это так, то напрямую нарушается закон - администрация города беззастенчиво влазит в выборы, на полную катушку включен административный ресурс. Все об этом знают и покорно принимают правила такой игры. Но почему? Попрано конституционное право, наше мнение в расчет не берется, официальная пресса молчит. Что это – трусость, беспринципность, безразличие? Что произошло с Ерохиным, мы все видели. Дальше – одни только слухи. Объяснений никаких. Чиновницы по-прежнему занимают свои посты, и даже кресло, в котором задержали Михаила Ерохина, на прежнем месте. Раз городские власти решили отмалчиваться, будем добывать информацию сами.

У администрации с народом единства нет!

Нам не удалось связаться с Михаилом Ерохиным напрямую, но он ответил на наши вопросы через своего адвоката Константина Гончарова.

- Миша, в Новороссийске расценили твою отправку в Ростов как возможность таким образом избежать пикетов и митингов у здания тюрьмы. Но недавно по городу прошел слух, что тебя переводят в Новороссийское СИЗО. Может быть, Новый год встретишь если не дома, то хоть в родном городе?

- Вряд ли. Я сейчас нахожусь в Ростове-на-Дону, в СИЗО-1.

- Ты и сегодня действующий депутат. А как же депутатская неприкосновенность?

- Муниципальные депутаты неприкосновенностью не обладают. Они являются специальными субъектами, в отношении которых предусмотрен специальный порядок возбуждения уголовного дела. Дело может возбудить

только руководитель следственного комитета. Так что в моем задержании принимали участие высокие силовые чины.

- Кто работает с людьми на твоем округе в твое отсутствие? И почему обстоятельство, что такой большой участок остался без депутата не волнует городскую Думу?

- Это обстоятельство волнует, прежде всего, меня. Я уже написал ходатайство о допуске ко мне нотариуса, с целью наделить соответствующими полномочиями мое доверенное лицо, но никакого ответа от следствия не получил. А что сегодня волнует городскую Думу, не знаю.

- Планируешь ли остаться в политике или разочарование настолько велико, что займешься чем-то другим?

- Никакого разочарования. Просто политика бывает разной. Грязной, в том числе. Если эту грязь не выметать, мы все в ней утонем. Как только докажу в суде свою невиновность, вернусь к людям. Сейчас в моей жизни вот такой период.

- Как к этой истории отнеслись в ЦК партии «Справедливая Россия?»

- Региональное отделение партии меня поддержало и направило в ЦК ходатайство о принятии мер депутатского реагирования, с целью недопущения волокиты по уголовному делу и обеспечению всестороннего и объективного расследования.

Разъяснения дал и адвокат Михаила Ерохина Константин Гончаров.

-В чем конкретно обвиняют Ерохина?

- Ему вменяется ч.3 ст.30 и ч.4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество в особо крупном размере.

- Выходит, он все-таки взял деньги?

- Конечно, нет. С юридической точки зрения в действиях Ерохина вообще отсутствует состав преступления.

- Тогда в чем его обвиняют?

- В том, что обманул г-жу Воронину, пообещав, что кандидаты от его партии не будут участвовать в выборах, если она выплатит ему определенную сумму.

- А какого рожна Воронина полезла в выборы? Это дело избирательной комиссии и г-жи Твердохлебовой. В ведении Ворониной вопросы

делопроизводства, архива, внутренней политики и организационной работы. Если она действительно вела разговоры с кандидатами и вмешивалась в выборы, то эточ.3 ст.141 УК РФ, что предусматривает уголовную ответственность. И не Ерохин, а Воронина должна быть сейчас в СИЗО.

- Совершенно верно. К избирательному процессу Воронина не имеет никакого отношения. А за что тогда Ерохин требовал с нее деньги?

- А чьи это были деньги? Ее личные или ей выдали в бухгалтерии администрации города?

- Совершенно верно. Вопросов к Ворониной действительно много. Не стоит забывать и о том, что в этой истории принимает участие еще один заместитель главы города – Наталья Майорова. Она является таким же фигурантом дела, как и Воронина. При чем, они общались и с другими кандидатами.

- А какие объяснения дают чиновницы?

- Воронина заявила, что это Ерохин предложил ей свои «услуги». Эту версию подтверждает и Майорова.

- Выходит, пришел кандидат в администрацию города к Ворониной и говорит: «Давай я своих людей с избирательных участков сниму, а ты мне за это заплатишь. Тогда «Единая Россия» точно победит», а Воронина отвечает: «Нет, Миша, не надо. Я не имею права вмешиваться в выборы, я уважаю Конституцию. Выборы – это решение народа, пусть народ решает, кого он делегирует в Думу, а я здесь не при чем. Но ты, Миша, приходи, я тебе денег все равно дам». Вот Миша и пришел. Бред какой-то.

- Именно Воронина была инициатором всех встреч и просила Ерохина ей помочь. И накануне выборов 12 сентября она целый день звонила Ерохину. Все звонки зафиксированы. Понимая, что время уходит и 13 сентября задержание будет уже невозможно, она подключила свое руководство, просьбу которого Ерохин проигнорировать не мог. Задержание Ерохина явилось результатом провокации, совершенной Ворониной, в сотрудничестве с рядом оперативных сотрудников правоохранительных органов Краснодарского края. Когда Воронинапоняла, что реальная явка ничтожная и выборы провалены, беспредел начался на избирательных участках. По сути, она и подготовку к выборам сорвала, и закон нарушила, пытаясь влезть в процесс и повлиять на кандидатов взятками. Когда поняла, что Ерохин денег не возьмет, заявила на него, чтобы блокировать его прохождение в депутаты.

Вот такое видение ситуации у депутата Ерохина и его адвоката. Если брать эту точку зрения за исходную, то получаем неожиданный вывод: никакой административный ресурс не может повлиять на мнение людей! Все беспомощные потуги местных чиновников разбились о людское мнение. Даже тогда, когда прошла информация, что Ерохина посадили за взятку, люди отдали за него свои голоса.

Вот так и «ковалась победа» в Новороссийске.

Сегодня вся надежда на справедливое решение суда, хотя…

Людмила Шалагина

Продолжение следует...