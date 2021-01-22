Миронова усилили или ослабляют?

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"Справедливая Россия" объединится с партиями "За Правду" Захара Прилепина и "Патриоты России" Геннадия Семигина. Слухи о присоединении к представленной в Госдуме "СР" малых партий левого и национально-патриотического толка ходили еще с осени.

Цель такого шага - не допустить распыления голосов на левом фланге избирательного поля и провести "Справедливую Россию", а также видных представителей малых партий в Госдуму.

Тогда в ряды "эсеров" сватали еще и "Родину" с Партией пенсионеров. Пока все ограничивается "тройственным союзом". Официально решение об объединении будет принято на февральском съезде "СР".

Главным плюсом от союза станет появление в рядах "Справедливой России" харизматичных персонажей с ярко выраженными лидерскими качествами: это и Семигин, и Прилепин, и глава движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков (ранее стало известно об объединении движения с партией "За Правду").

С ними обновленная "Справедливая Россия" вероятнее всего будет активнее продвигать патриотическую повестку и ярче окучивать привычную поляну "социальной справедливости".

Ну а главный вопрос, обсуждаемый публично: как назвать объединенную партию? Оставить название "Справедливая Россия" - будет похоже на поглощение малых партий (хотя по факту так и есть). Объединить название трех партий - будет слишком "трудновыговариваемо". Пока остановились на варианте "Справедливая Россия - За правду". Эффективность нейминга оценим уже скоро, если конечно к предвыборной кампании партийные расклады не поменяются еще.

Источник: @Смутное время