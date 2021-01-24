Главный итог "навальнингов" 23 января — теперь Навальный сядет

/Тема дня/

1. Численность акций Самый большой провал организаторов. 10 или даже 20 тысяч для Москвы — это ни о чём. Что важнее — сегодня стало ясно: миллионы просмотров в Ютьюбе не конвертируются в реальный протест. Зрители остались дома, хотя акция позиционировалась как "последний решительный бой".

ФБК переиграл сам себя. Да, это только репетиция, впереди ещё суд над Навальным, а осенью — выборы. Но и для репетиции — жиденько. Все увидели: никакой реальной уличной силы лично за Навальным нет, его посадка катаклизмов не вызовет.

2. Дети Главный общественный страх последних дней так и не воплотился: детей было очень мало, и кровь их, к счастью, не пролита. Нет, это вовсе не значит, что работа с молодежью у нас на высоте. Но за последние три дня тысячи взрослых вдруг вспомнили, что они — родители. И результат этой "психической атаки" явно пошёл на пользу. При этом мобилизация детей на баррикады теперь прочно ассоциируется с паствой Навального — и лично с Навальным, сдуру поблагодарившим школоту за "беспредел в Тиктоке".

3. Организация протестов Протестующие в Москве (а в других городах — и подавно) так и не создали проблем для полиции. Игры в "стенка на стенку" и "кошки-мышки" всегда кончаются в пользу ОМОНа — если только он не получает команды "Отставить!", как в Киеве-2014. Но для такой команды просто нет резонов. Куда сложнее противостоять "гвоздичкам в стволы" и "роялям на площадях", но этого-то сегодня и не было: неформат. Зато многие разглядели зашкаливающую жестокость протестующих, хотя в реальности даже это не стало открытием: да, они — вот такие, а вы как думали? Настоящим открытием — для "пехоты" Навального — станут уголовные дела, которые, уже ясно, вскоре последуют. Вот только за их адвокатов кумир вновь не заплатит ни копейки.

4. Медийная картинка Такое бывает нечасто, но по итогам 23 января, несмотря на старания СМИ, медиакартинка сложилась никак не в пользу протестующих. Избиение ногами сброшенного со столба противника Навального, выбитый глаз у бедняги-водителя членовоза, нападение на постового в Питере — всё это яркие образы-якори, которые надолго останутся в общественном сознании. Но как же насилие со стороны полиции? А вот с ним приключилась интересная штука. На фоне уличного беспредела на Западе, акций BLM и белорусских протестов, полицейские меры в России всё чаще вызывают закономерный отклик в обществе: "Да приструните их уже, наконец!" Никакая несчастная бабуля, так некстати вышедшая под сапог ОМОНа, ситуацию не переломит: этому нас научили разгоны гражданских в США и где угодно ещё. Отдельное спасибо — "козлам-провокаторам". Никогда ещё я не встречал такого количества отмазок от "людей с хорошими лицами" в духе "Сердцем я с вами, на площадях Москвы, а телом, к сожалению, — в Лондоне/на пляже/в кровати". Ей-богу, у этой публики нет дна.

5. Краткие выводы: Разумеется, ничего ещё не кончено. Дальше будет куда серьёзнее, в том числе — в борьбе за умы. Но именно сегодня, 23 января, Навальный — жестоко проиграл. Люди за него не вышли. Подстрекательство детей оттолкнуло многих. А звериная жестокость "хомячков", живо напомнившая майданную толпу, приравняла их к модным нынче "внутренним террористам". После Капитолия и не спросишь: "А нас-то за шо?!" Хайп в Сети столкнулся с суровой действительностью — и обернулся пшиком. Это поняли люди. Это прочувствовала власть. Окрики с Запада, после всех его кидков и накатов, ей давно как слону дробина. Словом, сегодня стало предельно ясно: Навальный в России — всего лишь вор. А вор должен сидеть в тюрьме!

Денис Тукмаков

Источник: Телеграм-канал