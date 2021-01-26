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Юг России задержанный
Центр «Юг» с опорой на последние данные «ОВД-Инфо» оценивает ситуацию с задержаниями в регионах ЮФО и СКФО по итогам субботних протестов.
Всего в списке городов с задержаниями 125. Из них Юг представляют 19.
место в РФ / город / число задержанных
7. Сочи (68)
10. Ставрополь (45)
21. Краснодар (28)
26. Севастополь (24)
28. Волгоград (21)
39. Махачкала (14)
43. Анапа (12)
48. Ростов-на-Дону (10)
59. Пятигорск (7)
67. Армавир (5)
82. Ессентуки (2)
83. Новороссийск (2)
84. Геленджик (2)
88. Нальчик (2)
95. Избербаш, Дагестан (1)
96. Прохладный, Кабардино-Балкария (1)
97. Майкоп (1)
104. Ардон, Северная Осетия (1)
118. Ялта (1)
Источник: @Наивный лис