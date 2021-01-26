Юг России задержанный

/Тема дня/

Центр «Юг» с опорой на последние данные «ОВД-Инфо» оценивает ситуацию с задержаниями в регионах ЮФО и СКФО по итогам субботних протестов.

Всего в списке городов с задержаниями 125. Из них Юг представляют 19.

место в РФ / город / число задержанных

7. Сочи (68)

10. Ставрополь (45)

21. Краснодар (28)

26. Севастополь (24)

28. Волгоград (21)

39. Махачкала (14)

43. Анапа (12)

48. Ростов-на-Дону (10)

59. Пятигорск (7)

67. Армавир (5)

82. Ессентуки (2)

83. Новороссийск (2)

84. Геленджик (2)

88. Нальчик (2)

95. Избербаш, Дагестан (1)

96. Прохладный, Кабардино-Балкария (1)

97. Майкоп (1)

104. Ардон, Северная Осетия (1)

118. Ялта (1)

Источник: @Наивный лис