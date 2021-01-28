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Пойманы, но не неподсудны!

Продолжаем, как и обещали, публикацию серии материалов, претендующих на аналитику, о выборах депутатов городской думы Новороссийска. Читать по ссылке: http://nrnews.ru/news/obshestvo/120363-kak-kovalas-pobeda-v-novorossiyske.html . Мнение автора статьи может не совпадать с мнением редакции.

Действующие лица и исполнители: избирательная участковая комиссия 5815 ТИК Южная, Капустин, Шаталов, судья Чанов, а также наблюдатели и председатели ТОС.(стилистика и орфография сохранены авторские)

 

Кандидат в депутаты городской Думы Евгений Капустин подал в суд на отмену результатов выборов на УИК 5815, располагавшийся в 12 школе. По его подсчетам он опередил своего соперника Александра Шаталова на 269 голосов, в то время как по результатам «подсчета» комиссии победил Шаталов.

Проигрыш кандидату обеспечила УИК (участковая избирательная комиссия) 5815, которая располагалась в 12 школе. Капустин провел анализ выборов 2015 года и 2020. Оказалось, что на предыдущих выборах, которые длились всего 1 день, явка на этом участке составила 75% избирателей, а его соперник получил космическую поддержку в 94,5%. В 2020 году выборы длились с 11 по 13 сентября. Явка оказалась намного ниже, всего 20,5% избирателей решили высказать свое мнение. Что же касается поддержки оппонента, то, по мнению Евгения Капустина, она вызывает большое сомнение.

Не будем приводить все доводы, изложенные Евгением Капустиным в исковом заявлении, направленном в Октябрьский районный суд Новороссийска, остановимся лишь на некоторых из них.

В самой опасной близости к кандидатам и избирателям находятся участковые комиссии. Самые изощренные и небрезгливые члены комиссий играют в финале выборов.

11 числа началось досрочное голосование. Выездная комиссия в составе 2-х человек, грубо нарушив утвержденный график, никого не поставив в известность, вместо 8-30 по регламенту, выехала в 8-00, захватив 400 бюллетеней. По реестру на 3 дня выездного голосования они имели право получить только 106 заявок, обрабатывая по 30 заявок в день. Им потребовалось всего 30 минут, чтобы вбросить в урну 60 бюллетеней - 30 за Шаталова и 30 за губернатора. Реально это сделать невозможно. Чтобы зайти в подъезд, подняться на нужный этаж, встретиться с избирателем, дождаться, когда он заполнит бюллетени, в лучшем случае потребуется 10 минут. Всего 11 числа за Шаталова проголосовали 50 человек (с 30 вброшенными на выезде), за Капустина – 16.

12 сентября на выездное голосование пришлось брать наблюдателей. Картина резко изменилась. 16 голосов за Капустина, 3 – за Шаталова. В помещении 10 голосов за Шаталова и более 80 – за Капустина. При чем, через турникет, по подсчетам членов комиссии прошли 115 человек, а погашенными оказались 139 бюллетеней.

На следующий день за Капустина отдали голоса 123 человека (результат вскрытия урн и экзитпола), за Шаталова, не более 6.

Итог: 239 голосов за Капустина, 75 – за Шаталова. Так каким же образом проиграл Капустин, если и на двух других участках получил большинство? При финальном подсчете голосов на участке 5815 комиссия вынесла расклеенные сейф-пакеты с совершенно другими номерами. Железный сейф оказался вскрыт, печать отсутствовала. Капустин утверждает, что если правильно посчитать бюллетени по всему 18 избирательному округу, то у Капустина будет 831 голос, а у Шаталова 562. А чтобы собрать 1335 голосов «проголосовавших» на дому по всему округу, выездной комиссии потребовалось бы 70 дней.

Я пришла на заседание суда, так как поверить в подобное непотребство было очень сложно. Дело резонансное, открытое, касается Конституционного права граждан на честные выборы, однако судья Чанов распорядился меня в зал заседания не пускать. Объяснения данному решению не последовало. На пандемию сослаться было бы глупо - 5 человек в зале суда могут сидеть друг от друга за 10 метров. Тогда почему Геннадий Михайлович испугался гласности?

Решения судьи Чанова в процессе заседания:

- Журналиста из зала суда удалить.

- В ходатайстве о доступе журналиста отказать.

- В ходатайстве об отводе судьи отказать.

- В ходатайстве о вызове свидетелей отказать.

- В ходатайстве о переносе заседания отказать.

- В иске отказать!

Евгений Капустин будет обжаловать решение суда первой инстанции (от ред.: через тернии сейчас добивается, чтобы аппеляционный иск приняли в работу), а мы будем продолжать следить за развитием этого дела так же, как и за следующим судебным иском - Андрея Богданова против нарушений во время выборов.

Людмила Шалагина

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Категория: Новости / Тема дня

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