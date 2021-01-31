Актуально для Новороссийска: Они призваны тормозить рвение местных чиновников на выборах!

Реализацию проекта близкий к Минцифры собеседник оценил в 2 млрд руб., если видеокамеры будут работать три дня – такой вариант прорабатывает ЦИК. В пресс-службе Минцифры сообщили, что видеонаблюдение с 17 по 19 сентября будет обеспечено непрерывно в случае решения ЦИК. Камеры на всех участках – дорогостоящий проект, говорит эксперт НОМ Никита Тюков, для организации трансляции с оставшихся труднодоступных избирательных участков нужно обеспечивать надежные каналы связи: «Если брать 2012 г., когда каналы связи фактически делали через спутник, стоимость видеонаблюдения вылилась более чем в 10 млрд руб. при покрытии чуть более 90% избирательных участков». О необходимости видеонаблюдения заявил Владимир Путин, тогда премьер-министр России, перед президентскими выборами 2012 г. на фоне массовых протестов граждан. Он говорил, что «задача-максимум – обеспечить все участки», чтобы «минимизировать возможность указывать на то, что эти выборы и будущие будут или могут быть ­нечестными».