Новороссийский "Посейдон" приобрел генподрядчика

ООО «Кубаньжилстрой» информирует о заключении Договора генерального подряда по корпусу №18 (ЖК «Посейдон») в мкр.15 города-героя Новороссийск.

28 января в рамках осуществления мероприятий, предусмотренных Проектом плана внешнего управления, ООО «Кубаньжилстрой» подписан Договор генерального подряда на завершение строительства корпуса №18 (ЖК «Посейдон») с компанией ООО «Мосэнергострой».

Генеральный подрядчик приступает к инвентаризации имеющейся проектной и исполнительной документации, подписанию Актов разграничений и приему строительной площадки.

С целью возобновления строительно-монтажных работ на объекте, в течение ноября-декабря 2020 года, ООО «Кубаньжилстрой» трижды обращалась за продлением разрешения на строительство корпуса 18 в мкр.15 на все запросы был получен отрицательный ответ. В интересах участников долевого строительства подан Судебный Иск для правового разрешения вопроса.

О ходе решения данного вопроса ООО «Кубаньжилстрой» будет продолжать информировать участников долевого строительства корпуса 18.