Новороссийский "Посейдон" приобрел генподрядчика
ООО «Кубаньжилстрой» информирует о заключении Договора генерального подряда по корпусу №18 (ЖК «Посейдон») в мкр.15 города-героя Новороссийск.
Генеральный подрядчик приступает к инвентаризации имеющейся проектной и исполнительной документации, подписанию Актов разграничений и приему строительной площадки.
С целью возобновления строительно-монтажных работ на объекте, в течение ноября-декабря 2020 года, ООО «Кубаньжилстрой» трижды обращалась за продлением разрешения на строительство корпуса 18 в мкр.15 на все запросы был получен отрицательный ответ. В интересах участников долевого строительства подан Судебный Иск для правового разрешения вопроса.
О ходе решения данного вопроса ООО «Кубаньжилстрой» будет продолжать информировать участников долевого строительства корпуса 18.
Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item597