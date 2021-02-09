Без тепла, воды и света...

Отчитались, но не сделали.

Дом, о котором пойдёт речь, находится в самом центре посёлка Цемдолина, ул Кипарисовая 4 (г. Новороссийск). По документам он сдан и введён в эксплуатацию. Однако на деле там никто не живёт, поскольку газа, воды и света в нём НЕТ.

Застройщик жилого комплекса "Надежда" по ул, Кипарисовая 4 (ООО "ГарантСтрой" - генеральный директор Гаводьян) обещал завершить все работы по 3-й очереди ещё в 2018 году. Однако в указанный срок этого не произошло. Сейчас 2021 Ашот Рафикович уже в СИЗО.

Но это юридическая сторона вопроса. Фактически же будущим жильцам администрация г. Новороссика предложила въезжать в здание без коммуникаций. Потому как у них по "бумагам" 3-я очередь числиться как "жилое строение - пригодрое для проживания". Так как ещё в июне 2020 года архитектура города Новороссийска выдало разрешиние на ввод жилого строение в эксплуатацию, ни имея ни каких инженерных коминикаций (водоснабжения, теплоснабжения и газофикации, во многих квартирах нет даже газовых катлов)

Назревает вопрос - как тогда комиссией были проведены испытания всех инженерных систем на их работоспособность.

Ответ простой и логичный - всего лишь по "бумагам". На что теперь на каждое наше обращение, администрация отписыветается одной и тоже же "бумажкой", что дом введён в эксплуатацию ещё в июне 2020 года.

Далее проблема ещё больше: не однократно нас собствеников жилья приглашают в каб 506, что по ул., Сипягина 6а, для подписания актов приёма - передачи квартир и не поверите "ЗАДНИМ ЧИСЛОМ". Юристы, кто читает эту статью, понимают для чего это делается.

Далее выход в сентябре 2020 видео ролик от блогера канала "личное мнение" _ "Застройщик сдался полиции" (ссылка для просмотра https://youtu.be/gKvdZOaeBSc )

Комментарий под видео :

"Ашот Рафикович - это лишь верхушка криминального айсберга."

– Дом без фактически функционирующих коммуникаций (теплоснабжение, газоснабжение и водоснабжение отсутствуют). Помещения не пригодны для проживания. Но при подписании акта приёма-передачи квартиры об этом в известность не поставили. Теперь нам предлагают за свои деньги провести подключения к коммунальным сетям, – рассказывает собственница одной из квартир.

Хочется задать логичный вопрос: насколько законен факт передачи квартиры, введённой в эксплуатацию, без функционирующих коммуникаций? И каким образом дом приняли чиновники?

Продолжим. Дольщики оплатили 100% своих денежных средств за свои квартиры и у них есть ДДУ, где написано в каком виде они имеют право принять свою жил., площадь. По факту им хотят передать квартиры без оштукатуреных стен под обои, без напольной стяжки - этот список "без ещё чего-либо" ДЛИННЫЙ, всё и не перечислишь. То есть принимая квариру в таком ввиде, туда придётся вложить ещё не менее 15% от её стоимости. А откуда у простых граждан такие средства? Когда многие купили в ипотеку, когда вынуждены уже 4-й год снимать квартиру и платить ипотеку.

- Однако власти утверждают, что всё происходило в строгом соответствии с буквой закона. Инженерные сети на объекте были выполнены в соответствии с проектной документацией и находились в работоспособном состоянии. На то у них есть "бумажка", - рассказывают дольщики.

Собственники квартир удивлённо разводят руками, ведь газовые печи и водопроводные краны не установлены, электроснабжение отсутствует. Как проводилась проверка? Выезжал кто-либо из чиновников на место? Пробовал включить свет и открыть водопроводный кран? Или для принятия решения хватило некоторого количества бумажек – тех самых справок от коммунальщиков и, возможно, иных, более востребованных?