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В ближайшие дни в крае и столице Кубани прогнозируют серьезное понижение температуры и сильный снегопад.

По информации Гидрометцентра, в течение суток 13, 14, и 15 февраля местами в крае, в том числе в Краснодаре, ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В течение суток 13 и 14 февраля ожидаются сильная метель и налипание мокрого снега.

Для расчистки улиц и вывоза снега будет привлечено, говорят, много спецтехники строительных компаний — самосвалы, грейдеры, погрузчики, тракторы.

Работодателям региона рекомендуется организовать дистанционный режим работы. Прежде всего речь идет о предприятиях и организациях, которые не задействованы в сфере обеспечения жизнедеятельности.

 

 

Источник: @Наивный лис

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