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Выплата пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи муниципального образования город Новороссийск в праздничные и выходные дни февраля и марта 2021 года

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями февраля  и марта 2021 года и режимом работы объектов почтовой связи города организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат в феврале и марте 2021 года.

В феврале 2021 года доставка пенсий будет организована в ОПС УФПС Краснодарского края по данному графику:

 

Выплатные дни

ОПС края даты по графику, за которые производится оплата

16 февраля

16

17 февраля

17, 18

18 февраля

19, 20, 21

19 февраля

22, 23

20 февраля

-

21 февраля

-

22 февраля

 24

23 февраля

-

24 февраля

касса ОПС при почтамте

 

В марте 2021 года доставка пенсий будет организована в ОПС УФПС Краснодарского края по следующему графику:

 

Выплатные дни

ОПС края даты по графику, за которые производится оплата

3 марта

3

4 марта

4, 5

5 марта

6, 7

6 марта

8

7 марта

-

8 марта

-

9 марта

9

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться  в  соответствии  с графиком доставки.

К сведению: в настоящее время в городе Новороссийске проживает свыше 84,0 тыс. получателей пенсий, из них 40% получают пенсию в отделениях почтовой связи.

Источник: УПФР в г.Новороссийске

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Категория: Новости / Тема дня

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Выплата пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи муниципального образования город Новороссийск в праздничные и выходные дни февраля и марта 2021 года

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