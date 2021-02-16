Выплата пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи муниципального образования город Новороссийск в праздничные и выходные дни февраля и марта 2021 года

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В связи с предстоящими праздничными и выходными днями февраля и марта 2021 года и режимом работы объектов почтовой связи города организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат в феврале и марте 2021 года.

В феврале 2021 года доставка пенсий будет организована в ОПС УФПС Краснодарского края по данному графику:

Выплатные дни ОПС края даты по графику, за которые производится оплата 16 февраля 16 17 февраля 17, 18 18 февраля 19, 20, 21 19 февраля 22, 23 20 февраля - 21 февраля - 22 февраля 24 23 февраля - 24 февраля касса ОПС при почтамте

В марте 2021 года доставка пенсий будет организована в ОПС УФПС Краснодарского края по следующему графику:

Выплатные дни ОПС края даты по графику, за которые производится оплата 3 марта 3 4 марта 4, 5 5 марта 6, 7 6 марта 8 7 марта - 8 марта - 9 марта 9

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

К сведению: в настоящее время в городе Новороссийске проживает свыше 84,0 тыс. получателей пенсий, из них 40% получают пенсию в отделениях почтовой связи.

Источник: УПФР в г.Новороссийске