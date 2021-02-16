Выплата пенсий и социальных выплат в отделениях почтовой связи муниципального образования город Новороссийск в праздничные и выходные дни февраля и марта 2021 года
В связи с предстоящими праздничными и выходными днями февраля и марта 2021 года и режимом работы объектов почтовой связи города организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат в феврале и марте 2021 года.
В феврале 2021 года доставка пенсий будет организована в ОПС УФПС Краснодарского края по данному графику:
|
Выплатные дни
|
ОПС края даты по графику, за которые производится оплата
|
16 февраля
|
16
|
17 февраля
|
17, 18
|
18 февраля
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19, 20, 21
|
19 февраля
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22, 23
|
20 февраля
|
-
|
21 февраля
|
-
|
22 февраля
|
24
|
23 февраля
|
-
|
24 февраля
|
касса ОПС при почтамте
В марте 2021 года доставка пенсий будет организована в ОПС УФПС Краснодарского края по следующему графику:
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Выплатные дни
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ОПС края даты по графику, за которые производится оплата
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3 марта
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3
|
4 марта
|
4, 5
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5 марта
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6, 7
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6 марта
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8
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7 марта
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-
|
8 марта
|
-
|
9 марта
|
9
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.
К сведению: в настоящее время в городе Новороссийске проживает свыше 84,0 тыс. получателей пенсий, из них 40% получают пенсию в отделениях почтовой связи.
Источник: УПФР в г.Новороссийске