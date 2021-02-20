ООО «Кубаньжилстрой» информирует об итогах прошедшего Собрания Кредиторов организации

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ООО «Кубаньжилстрой» информирует, что 16.02.2021 прошло Собрание Кредиторов, которое в соответствие с п.4 ст.12 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2021, признано правомочным и состоявшимся.

По итогам проведенного в ходе Собрания голосования были приняты следующие решения:

1. Утвердить в качестве внешнего управляющего ООО «Кубаньжилстрой» Бурмистрова Сергея Борисовича (Члена МСО ПАУ ОГРН:1037705027249, ИНН:7705494552), г. Москва , Котельническая набережная 17). 2. Сформировать Комитет Кредиторов из пяти членов. Членами Комитета Кредиторов избрать Михайлову Оксану Константиновну, Михайличенко Максима Александровича, Атласову Оксану Владимировну, Венгер Ирину Владимировну, Палина Дмитрия Александровича. 3. Утвердить представленный План Внешнего Управления. Протокол Собрания Кредиторов составлен 16.02.2021, и направлен с материалами в Арбитражный Суд Краснодарского Края. ООО «Кубаньжилстрой» и избранный Комитет Кредиторов благодарит всех, принявших участие в голосовании.

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item606